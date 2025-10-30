Rain回來了！明年1月重返小巨蛋 打造寵粉專屬橋段

【緯來新聞網】亞洲韓流天王Rain繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》在高雄演出，今（30日）無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT -TAPIEI 」台北安可場演唱會。消息一出，立刻引發歌迷熱烈暴動，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐爸終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」掀起社群暴動。

RAIN《Still Raining:Encore》亞洲首場選在台北演出。（圖／大步整合行銷提供）

《Still Raining:Encore》巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地城市啟程，台北站成了Rain最新官宣的亞洲第一個地點。Rain短短不到一年又再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地舉辦返場演唱會，足見Rain對台灣粉絲的重視與深厚情誼。而此次巡迴主題為「Encore 巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版《Still Rainning》舞台，更以全新視覺特效、打造全新演出。

Rain今年初在高流開唱掀暴動。（圖／大步整合行銷提供）

這次台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，當年他因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅，20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手。20年後他再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人，歷久不衰。

Rain將於2026年1月17日於台北小巨蛋開唱。（圖／大步整合行銷提供）

「2026 RAIN CONCERT -TAIPEI」 將於2026年1月17日在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800 五種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。





★【2026 RAIN CONCERT 】TAIPEI

▲演出日期：2026.1.17 台北小巨蛋

▲售票時間：2025.11.30 (日) 上午11:30 啟售

▲售票系統：klook 官網

▲票價：6800、5800、4800、3800、2800

※身障優惠票：3400、2900

