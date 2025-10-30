Rain回來了！明年1月重返小巨蛋 打造寵粉專屬橋段
【緯來新聞網】亞洲韓流天王Rain繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》在高雄演出，今（30日）無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT -TAPIEI 」台北安可場演唱會。消息一出，立刻引發歌迷熱烈暴動，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐爸終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」掀起社群暴動。
RAIN《Still Raining:Encore》亞洲首場選在台北演出。（圖／大步整合行銷提供）
《Still Raining:Encore》巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地城市啟程，台北站成了Rain最新官宣的亞洲第一個地點。Rain短短不到一年又再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地舉辦返場演唱會，足見Rain對台灣粉絲的重視與深厚情誼。而此次巡迴主題為「Encore 巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版《Still Rainning》舞台，更以全新視覺特效、打造全新演出。
Rain今年初在高流開唱掀暴動。（圖／大步整合行銷提供）
這次台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，當年他因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅，20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手。20年後他再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人，歷久不衰。
Rain將於2026年1月17日於台北小巨蛋開唱。（圖／大步整合行銷提供）
「2026 RAIN CONCERT -TAIPEI」 將於2026年1月17日在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800 五種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。
★【2026 RAIN CONCERT 】TAIPEI
▲演出日期：2026.1.17 台北小巨蛋
▲售票時間：2025.11.30 (日) 上午11:30 啟售
▲售票系統：klook 官網
▲票價：6800、5800、4800、3800、2800
※身障優惠票：3400、2900
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
台北市60歲以上逾7成有自有住宅 5年獨居者增3.5個百分點
台北市政府主計處依據社會局最新發布的「台北市老人生活狀況調查」報告指出，2024年北市60歲以上人口幾乎都居住在一般住宅，高達72.8%擁有住宅所有權，人口家庭組成分布以兩代家庭為主，占41.1%；若與上一次調查相較，單獨居住者增加3.5個百分點最多。自由時報 ・ 1 天前
睽違20年重返小巨蛋！天王Rain宣布明年開唱 搶票時間曝光
韓流天王Rain（鄭智薰）魅力再襲！繼今年2月以全新巡演《Still Raining》首登高雄流行音樂中心後，他今（30）日無預警宣布，將於2026年1月17日重返台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT–TAIPEI」安可場演唱會，這也是他出道以來第二次攻蛋，距離上次整整相隔20年。消息一出，立刻引發大批粉絲暴動。太報 ・ 4 小時前
坤達閃兵6代言恐賠千萬！Energy恐列中國黑名單丟上億 經紀人反應曝
Energy回歸以一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，各方邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，週刊今天報導除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。其中以最多代言的坤達影響最大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Rain再攻蛋 5種票價、開賣管道一次看
[NOWnews今日新聞]亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼今年二月攜全新巡演《StillRaining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今（30）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
全台移工人數創新高 「這縣市」外勞需求最旺 帶旺「後站店面商機」
台灣產業發展穩健，吸引不少外籍工作者就業，這群人也成為「新僑居勢力」! 根據移民信傳媒 ・ 1 天前
日本舞團「avantgardey」再來台 向謝金燕.蔡依林致敬
台北市 / 綜合報導 日本妹妹頭人氣舞團「avantgardey」，時隔一年再度來台。這次特別為台灣的觀眾設計限定組曲，重新演繹謝金燕〈姐姐〉、蔡依林〈看我七十二變〉、伍佰〈妳是我的花朵〉等經典歌曲，而為了展現對台灣文化的喜愛，他們把「蚵仔麵線」搬上舞台。日本女團avantgardey「姐姐」說：「姐姐，Dancing，Par趴趴趴趴趴，管他跳歪七扭八，我就是，殺殺殺殺殺，唯舞獨尊的A咖。」頂著招牌妹妹頭，跳的是謝金燕的經典成名作〈姐姐〉。日本人氣舞團「avantgardey」，以誇張的臉部表情和整齊劃一的舞步風靡全球，日本女團avantgardey「看我七十二變」說：「美麗極限，愛漂亮沒有終點，追求完美的境界，人不愛美，天誅地滅，別氣餒，舊觀念拋到一邊，現在就開始改變，麻雀也能飛上青天。」向歌后致意。當然也少不了蔡依林的〈看我七十二變〉，這次時隔一年多，來到台灣舉辦亞洲巡演，還特別設計台北站的「限定組曲」，日本女團avantgardey「妳是我的花朵」說：「喔～妳是我的花朵，我要擁有妳，插在我心窩，喔～妳是我的花朵，我要保護妳，一路都暢通。」伍佰老師的歌曲也難不倒她們，不只這樣，他們還把台灣經典小吃搬上檯面，舞者俏皮地吃起蚵仔麵線，不時表現出被燙到的表情，幽默又充滿魔性的表演，引爆全場笑聲與掌聲。而另一波高潮，就是表演嘉賓橋段，台灣女團HUR+「Baddie」說：「If you wanna be a Baddie，Yeh freakin like a Baddie，Gotta bring it like Baddie，Bad bad baddie，I said that。」台灣人氣女團HUR+，受邀一起合體尬舞，讓兩組女團的好默契，顯露無遺，最後avantgardey也帶來新歌首演，整場表演熱力四射，也讓台灣粉絲，再次感受人氣妹妹頭舞團的魅力。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
GD演唱會11/1、11/2大巨蛋登場！周邊整理券、時間地點、取票方式、入場須知一次看
GD權志龍（G-Dragon）今年發新專輯正式回歸，於7/11、7/12、7/13一連三天在台北小巨蛋開唱，三場門票通通完售，展現GD驚人的魅力。演唱會之後緊跟著就是在台北101舉辦的《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch in TAIPEI》多媒體藝術展，讓台灣的粉絲擁有充滿GD的夏天。今天又有好消息！GD透過社群發文宣布新一輪巡演地點，其中就包含台北大巨蛋！預計11/1重返台北，與台灣的粉絲一起狂歡。GD演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前
華山基金會舞動拐杖節 籲關注老人議題（2） (圖)
華山基金會30日在台北車站前廣場舉辦「愛老人111舞動拐杖節」公益活動，多位志工和小朋友陪伴百歲人瑞上街頭跳舞，呼籲社會大眾關懷老人。中央社 ・ 4 小時前
任賢齊暖舉再添一樁！ 領軍宇宙人小魏田中開唱
五月天阿信日前感謝師兄任賢齊當年提拔照顧，所以「見賢思齊」現在也十分提攜新人，遭受到許多壓力。而任賢齊也在社群回應要阿信在照顧別人之前，也要先好好保重自己。中時新聞網 ・ 6 小時前
坣娜不敵胰臟癌病逝享年59歲 低調封鎖死訊震驚演藝圈
生活中心／高子涵、陳泊翰 台北報導知名歌手坣娜於16日因病去世，享年59歲，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲。坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，但據知情人士透露，她最終是不敵胰臟癌辭世，令人不捨，至今友人都仍不敢相信噩耗。醫師也指出，胰臟癌不易察覺難根治，是沉默的殺手。民視 ・ 6 小時前
葛仲珊加盟新東家強勢回歸 重登后位嗨喊：一起揮棒出擊
索尼音樂台灣總經理楊國修，也熱烈迎接葛仲珊加盟索尼音樂大家庭，表示：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次...CTWANT ・ 6 小時前
柯文哲要出書！陳佩琪點「這兩本」超有看頭
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，9月初獲7千萬元交保，但須配戴電子腳鐐。柯文哲妻陳佩琪今（29）日在臉書發文表示，柯文哲回家的近2個月中，最常被她看到坐在電腦桌前，努力...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
新壽本週開出分手費！蔣萬安曝「11月底前解約」：明年中和輝達簽約
輝達落腳台北最新進展，台北市長蔣萬安今（29）日宣布，輝達明確表示，選擇T17、T18作為輝達海外總部用地，市府希望盡快跟新壽合意解約，會盡快行動，希望以最快速度讓輝達落腳台北。至於相關期程，蔣萬安表示，預計11月底和新壽解約，明年中可以跟輝達完成簽約。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地
（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北29日電）台北市長蔣萬安今天表示，輝達（NVIDIA）已明確表示，台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地，市府將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北。中央社 ・ 1 天前
北市捷運局欲售聯開宅還債 議員籲賣都發局作社宅
（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市捷運局預估，興建捷運用的自償性經費債務未來將高達1580億，避免債留子孫，擬將3房以上聯開宅分回戶全數出售；藍綠議員都建議，可賣給都發局滿足社宅需求。中央社 ・ 4 小時前
台北白晝之夜 北捷11/2增「00:45～02:00」圓山往北車加班車
「台北白晝之夜—Hi Story」11月1日週六下午2點至隔日凌晨2點，將於圓山地區登場。台北捷運公司表示，淡水信義線11月1日末班車結束後，增開圓山站往台北車站的列車，班距約15至20分鐘，並延長區間部分車站服務時間跨夜至2日凌晨2點。北捷表示，週六末班車結束後，增開由圓山站至台北車站單一方向列車自由時報 ・ 1 天前
王子遭控「道德淪喪」破壞粿粿3年婚姻 週末活動臨時喊卡
王子、粿粿昨（29日）被范姜彥豐指控「道德淪喪」婚外情，王子發聲致歉，他原定11月1日要出席的香氛品牌活動，也確定取消。品牌EASE稍早回覆，「一日店長活動前兩周已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」中時新聞網 ・ 6 小時前
天才琴手 (正式預告) | 電影預告
音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES）改編自法國天才鋼琴雙胞胎普萊納姊妹（Audrey & Diane Pleynet）的真實人生故事。該片罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）、瓦倫汀波提（Valentin Potier）聯手執導，並邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）、新銳演員梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）、喜劇男星馮克杜柏斯克（Franck Dubosc），以及凱薩獎影后伊莎貝卡蕾（Isabelle Carré）等飾演一家人，劇情激勵人心、音樂繞樑動聽，不僅獲法媒【費加洛報】（Le Figaro）盛讚是「一首歌頌堅韌的音樂讚歌」，台日混血歌姬一青窈，看完《天才琴手》更看得「感動到淚流滿面」，而日本雙胞胎演員歌手三倉茉奈，更極力大推是「所有懷抱夢想的人，必看！」。 《天才琴手》是由《貝禮一家》製作公司所拍攝的感人新作，劇情描述：雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎 飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾 飾）感情甚篤，並在父親嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我…。 導演波提父子在熟讀普萊納姊妹所寫的上百頁日記後，一度想找真正的雙胞胎鋼琴家出演，遍尋不著下，最後海選了卡蜜兒拉札和梅蘭妮侯貝爾兩位新生代女星。卻意外發現本就是「閨蜜」的兩人，一個外放，一個內斂，就像光與影、默契好得不得了，比雙胞胎還向雙胞胎。劇組還特地請來鋼琴教練，為不會彈鋼琴的兩人，紮紮實實上了八個月的魔鬼課程，梅蘭妮還一度因為過度練習而得了肌腱炎。她讓疼痛入戲，竟呈現出最棒的戲劇效果。 《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於即使面對障礙也要追逐夢想的故事。這對姊妹不僅是一體，同時也是兩個獨立的個體。片中妹妹珍妮還一度代替姊姊克萊兒登台，但她們從不是彼此的複製，而是彼此的「雙翼」，人生一路攜手飛翔。有趣的是，父子聯手執導，在影壇前所未見。而由波提父子來執導普萊納姊妹鋼琴家的故事，這種「鏡像」的呼應，也在戲裡戲外都成為一絕。 上映日期：2025-11-14Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 8 小時前
坣娜未信猶太教 與夫婿投入台猶社區及猶太潔食實驗室
59歲的坣娜傳出因胰臟癌病逝消息，生前她對病情相當低調，讓許多網友都極為震驚。近年她與大她15歲的夫婿薛智偉一起打造台灣猶太聖殿。在他人眼中有點神秘的猶太教，有相當悠遠的歷史，為猶太人與他們所信之神雅威（Yaweh）之間的盟約，為基督教與伊斯蘭教信仰的前身。猶太教被視為專屬於猶太人的信仰，在宗教日常生活的實踐上，除遵守安息日，也有其潔食的嚴格飲食規條。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
再多塞1500人沒問題！板南線尖峰班距提前 實施時間曝
台北捷運為改善板南線尖峰時段的候車狀況，並因應年底多項大型活動的人潮疏運需求，自11月起進一步調整班距安排。板南線平日上午尖峰最密班距啟動時段，將由原本的早上8時提前至7時30分，提供更高效的運輸服務。此外，板南線及淡水信義線假日班距也同步加密，便利民眾出遊及參與活動。中天新聞網 ・ 6 小時前