Rain安可巡演11月底展開 明年1月登臺北小巨蛋
記者王丹荷／綜合報導
韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演《Still Raining》首登高流引爆佳評熱潮後，今（30）日無預警在社群公布再次來臺開唱喜訊、將於明年1月17日於臺北小巨蛋舉辦臺北安可場演唱會，短短不到1年又再次來臺舉辦返場演唱會，展現對臺灣粉絲的重視與深厚情誼。
臺北安可場是Rain出道以來第2次攻蛋，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他，20年前挾著高人氣來臺登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起暴動，更成為首位登上臺北小巨蛋開唱的韓國歌手！20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這對他意義非凡，不但象徵他與臺粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人、歷久不衰。
《Still Raining：Encore》巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大3地城市啟程，屆時將巡迴到全球各城市，而臺北站成了Rain最新官宣的亞洲第1個地點。此次巡迴主題為「Encore 巡迴」，除了強調「20年舞台經驗＋全新視覺設計」2大概念，也將帶來升級版《Still Rainning》舞台，以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出。主辦單位透露：「為了能在臺北與粉絲們一起迎接最精采的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。
Rain世界巡迴《Still Raining Encore》臺北榮登亞洲首站。（大步整合行銷提供）
Rain宣布明年1月2度「攻蛋」開唱。（大步整合行銷提供）
