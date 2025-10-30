Rain宣布攻蛋開唱！感性告白粉絲 「這次意義非凡」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

亞洲韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳評熱潮後，無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，宣布將於2026年1/17於台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAPIEI 」台北安可場演唱會，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣。

廣告 廣告

Rain無預警宣布明年1/17二度攻蛋開唱。（圖／大步整合行銷提供）

此次台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他，20年前就曾挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，掀起全台暴動，成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手。如今20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示，這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人。

《Still Raining:Encore》的巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地城市啟程，屆時將巡迴到全球各城市，而台北站成了Rain最新官宣的亞洲第一個地點，展現出他在亞洲樂壇不墜的人氣與強大號召力！而此次巡迴主題為「Encore 巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，也將帶來升級版《Still Rainning》舞台，以全新視覺特效，打造嶄新震撼演出。





更多FTNN新聞網報導

李聖傑小巨蛋加場門票又完售！「電腦前緊盯賣票狀況」

江蕙才剛唱完北高巨蛋！「鬆口確定加場」 場地真的喬到了

李翊君首站上小巨蛋開唱！組曲致敬瓊瑤 自爆成本不夠做螢光棒

