RAIN宣布重返小巨蛋！隔20年感慨回歸 還點菜台灣夜市小吃

記者林汝珊／台北報導

亞洲韓流天王 RAIN 宣布將於 2026年1月17日 二度攻上台北小巨蛋，舉辦 2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉- TAIPEI。他特別越洋錄製「告白信」影片，以中文自我介紹開場：「大家好，我是Rain！」並承諾會把20年的熱情全數投入這次演出。

時隔20年再度站上小巨蛋，RAIN坦言「心情很感慨」，直呼台北對他而言是「溫暖又讓人感激的舞台」，當年粉絲的熱情至今仍難忘。他承諾這場將是一場「大型同樂會」：「要和大家一起歡笑、一起感動，一起創造真正的共鳴與好的演出。」更喊話粉絲：「我會以更好的樣子回來，我們1/17不見不散！」

廣告 廣告

RAIN無預警跨海告白台粉。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN也預告這次台北場將帶來「未公開的限定版規格」，包含 限定歌單、全新混音版本與升級舞台，並透露會重新編排多首經典歌曲。他甚至開放粉絲在社群「許願」中文曲目，展現超寵粉本色。他也不排除未來與台灣歌手合作。

相隔不到一年再訪台，RAIN笑說最想衝「夜市」，希望品嚐更多小吃，也請粉絲推薦小巨蛋周邊美食：「粉絲推薦的我都願意嘗試！」他將展開「舞台＋美食」雙重征服之旅。

2026 RAIN CONCERT - TAIPEI 將於2026年1月17日（星期六）在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800、800 六種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。

更多三立新聞網報導

超夯男團東京場燃爆！霸氣宣言「要創造傳說」吐出道7年心酸

太像了！子瑜媽媽「高顏值青春照」掀暴動 粉絲看傻：以為是子瑜本人

捲不倫傳聞！簡廷芮爆曖昧王品澔「神隱14天曝近況」合體尪露燦笑

空靈系女神8小時狂扭！「痛到吊點滴」抱頭痛哭 蒼井優辛酸全說了

