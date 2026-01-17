Rain小巨蛋當教官嗆粉絲：為什麼不跳 氣喊「我真的會回家喔」

Rain化身 DJ打碟。讀者提供



43歲韓國天王Rain（鄭智薰）睽違20年2度攻蛋，今晚（1╱17）在台北小巨蛋舉辦「STILL RAINING：ENCORE」巡演，唱完〈I Do〉後，他問：「各位開心嗎？」還突然說：「我說真的想說這句話。」接著以中文一本正經地說：「新年快樂，我愛你，很高興見到你們。」笑說：「我覺得我已經把我知道的單字都說出來了。」

而Rain更多次化身「鄭教官」，唱〈LA SONG〉前，他Cue 歌迷：「首先1樓的站起來唱吧，真的不好意思，2、3樓的絕對不能站起來喔！」還要大家先練習跳起來，但看到大家反應不熱烈，他板起臉嗆聲：「如果你們以這樣的方式來做的話我沒辦法唱，說真的我表演的也差不多了，所以我可以回家了，我真的會回家喔。」

雖然大部分粉絲都跳起來，但Rain抓包1位女粉絲不動如山，他直接點名：「妳為什麼不跳？為什麼？為什麼不跳？」最後無奈表示放棄了，終於開始唱跳〈LA SONG〉，他又發現1位男粉絲沒跳，他直接喊「你過來」，把男粉抓上台質問：「你為什麼沒跳？」男粉道歉說：「sorry！」Rain再次警告大家：「我是說真的，我不會唱歌喔，那我就跳過這首歌唱別的喔！」

唱完〈LA SONG〉後，Rain抱怨：「剛剛那位男生還是沒有跳，我要寫在我的日記上，應該要問他叫什麼名字。」看到粉絲坐下，他又問：「為什麼坐下？」接著用中文說：「站起來、站起來。」最後才說：「現在是要跟大家一起開心的玩的時間。」

接著 Rain直接化身DJ打碟，連續放送舞曲〈APT.〉、〈Lean Back〉、〈Crazy in Love〉、〈Crank That〉，還有麥可傑克森（Michael Jackson）的〈Billie Jean〉，甚至連近來暴紅的動畫電影《獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉都被他混進歌單，近萬人隨節拍狂跳。但結束後他又氣說：「我在DJ的這個瞬間，剛剛那位男生還是沒有跳舞，因為我只要盯上1 次就會一直看，我會盯你到最後。」十分在意粉絲的反應。

