RAIN帥氣來台現身桃園機場 長版大衣歐巴裝扮迷倒粉絲

【緯來新聞網】韓流天王RAIN將於明（17日）登上小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT-TAPIEI 」台北安可場演唱會，今他現身桃園機場，一身長大衣、棒球帽打扮，休閒又不失帥氣，這也是他繼去年2月在台開唱後，再次登台演出。

RAIN帥氣現身桃園機場，長大衣襯托出他185公分的身高。（圖／攝影組攝）

RAIN今以黑色V領大衣搭配棒球帽、黑框眼鏡口罩現身，即使口罩跟眼鏡遮住大半張帥臉，但長大衣依舊將他185公分的身高比例，襯托得更為高挑，宛如將機場走廊變成伸展台。他見到媒體、粉絲等候拍攝，禮貌地鞠躬問好，搭上接駁車時也時不時揮手、點頭、雙手合十打招呼，看得出來心情相當自在開心。



RAIN這次在台開唱，以《Still Raining:Encore》為主題，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，帶來升級版《Still Rainning》舞台，更以全新視覺特效、打造全新演出，也是他時隔20年再次站上小巨蛋舞台。

