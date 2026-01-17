RAIN性感半裸 燃爆小巨蛋

RAIN暌違20年，17日再度站上台北小巨蛋開唱，胸肌、腹肌炸裂，好身材一覽無遺。（范揚光攝）

RAIN準備多句中文向歌迷打招呼，舞藝精湛的他，高音也飆得很厲害。（范揚光攝）

韓流天王RAIN暌違20年再度站上台北小巨蛋，17日舉辦「STILL RAINING」演唱會，此次演出為去年2月於高雄流行音樂中心開唱的安可場，他不僅延續「幾乎不穿衣服」的大方放送風格，也驚喜調整歌單，加入全新混音版本，後半段更化身DJ站上打碟台，帶來6首紅遍全球的混音舞曲，將小巨蛋變成大型夜店，嗨翻台下近萬人。

有別於多數男歌手總是在演出中後段才脫去上衣，RAIN一開場就「不穿了」，直接半裸站上跑步機登場，帶來招牌神曲〈GANG〉混音版，瞬間點燃現場氣氛。唱完2首歌後，他立刻用中文向歌迷打招呼：「好久不見，台北歌迷我愛你們，準備好了嗎？」還笑說自己為此練習了很久，並詢問台下發音是否正確，之後又說「新年快樂」、「我愛你」、「很高興見到你們」，笑說已秀出自己會的所有中文。

43歲的RAIN出道近25年，一直保持著雕塑般的完美身材，向來自律的他也分享為了在演出中呈現最佳狀態，昨天一早就開始運動，「運動完還叫了沙拉來吃，不過覺得沒有飽，所以又去吃了牛肉麵，牛肉麵真的好好吃喔。」他甚至笑著推薦歌迷散場後也可以去吃牛肉麵，說完又立刻自虧：「不好意思，好像廢話說太多了。」逗得全場大笑。

準備演唱抒情歌〈握手〉前，他走到舞台最上方的立麥前，不忘提醒歌迷：「接下來要唱一首我很喜歡的歌，你們要仔細聽歌，不要只看我身體喔。」話音一落，台下再度爆出尖叫聲，RAIN索性調皮玩起「推拉戰術」，外套作勢要脫又穿、要穿又脫，最後仍寵粉的脫掉外套。

監督歌迷一起嗨

到第10首組曲前，RAIN終於穿上黑色緊身透膚背心，卻因身材太好、線條若隱若現，反而更顯性感，連他都忍不住笑說：「我穿個衣服，咦？怎麼這麼透？這樣好像更奇怪了。」一席話再度引爆全場歡呼。

在唱到〈La Song〉時，更直接變身「魔鬼教官」，嚴格督促沒有跟著一起嗨的歌迷，甚至當場抓包一名坐在前排的男粉絲上台質問：「你為什麼沒跳？」怎料該名粉絲先是靦腆道歉說「Sorry」，接著竟突然摟腰、貼上RAIN的胸口替自己「爭取福利」，逗趣互動讓全場笑翻。