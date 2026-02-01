Rain才跳完台北小巨蛋爆健康亮紅燈！背、腰痛半年急求醫

Rain才在台北小巨蛋開唱，爆背、腰痛半年。（圖／范揚光攝）

南韓天王Rain（鄭智薰）以歌手、舞者打開知名度，後來演出多部影視作品，也在上月17日暌違20年登上台北小巨蛋，嗨翻許多死忠粉絲。然而，他近日在YouTube影片公開身體狀況，坦承其實背痛了將近半年，目前已經就醫治療。

Rain日前在影片中透露，上個月到一間物理治療的醫院就診，並露出無奈的神情坦言：「雖然我想展現很有活力的樣子，但我最近身體狀況實在太糟了」，強調身體狀況不佳不是騙人的，「我被診斷出第5、6節頸椎椎間盤突出，以及第5、6腰椎管狹窄」，而且背痛會伴隨腰痛發作，不時還發出喀喀的聲音。

Rain 1月在台北小巨蛋熱力開唱。（圖／范揚光攝）

隨後醫生檢視X光片，發現他「頸椎原本應該是C形的，但現在是直的。你的肌肉量很好，但因為跳舞、姿勢不好，所以你的頸椎5、6節椎體扭曲了」。不過，Rain當時擔心治療會影響台北小巨蛋的演出，於是只好先用震波放鬆周圍較緊繃的肌肉，醫生更說如果不是他身體本來就好，肌肉暫時撐住疼痛，不然他的腿早就痛到非常麻或無力。

至於這次受傷，Rain自曝過去拍了一部有關拳擊的戲劇，「那時候用了平常不用的肌肉，腰也用了，結果拍完之後腰就開始痛」，甚至這樣的情況維持了5至6個月。而接受治療後，Rain表示不舒服感有獲得緩解，也不可思議直呼：「我真的本來從骨盆到背部都很痛，但醫生真的像魔法師一樣」，即使目前病況已好轉，仍引來大批粉絲相當擔憂。

