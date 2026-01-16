RAIN抵台點頭打招呼 今晚攻小巨蛋

RAIN在16日抵台，為今天小巨蛋演出作準備。（范揚光攝）

亞洲天王RAIN暌違20年重返台北小巨蛋，將於今晚舉辦「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉-TAIPEI」，16日一早搭機抵達桃園機場，雖透過環宇商務中心VIP入關，看到媒體在拍攝，還不斷揮手並雙手合十點頭打招呼，貴為天王地位，仍保持親民態度。

RAIN昨穿黑色大衣，頭戴黑色鴨舌帽和灰色口罩抵台，儘管全身包緊緊，依舊藏不住他的強大氣場，下機後他馬不停蹄地前往會場彩排，還不忘在IG限動曬出照片問：「Ready？（準備好了嗎）」並拍下在小巨蛋內拍的舞台照分享，配上2個超大的火焰符號，可見他的興奮程度。

2度攻蛋，RAIN也預告將帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，之前已搶先曝光台北場3大彩蛋，包括限定歌單、全新混音版本及升級版舞台，同時提及限定歌單有機會加入中文曲目，讓歌迷相當期待。