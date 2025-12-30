RAIN攻蛋不到1個月！超寵台粉送專屬祝福 越洋拜早年

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

RAIN二度攻蛋倒數前夕，暖獻專屬新年祝福寵台粉，甜曝2026新願望是：「希望能在1月17日，與填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊！」

RAIN攻蛋倒數不到1個月。（圖／大步整合行銷提供）

上個月於美國完成「Still Raining Encore」紐約、洛杉磯、亞特蘭大三站演出的RAIN近期馬不停蹄投入台北站彩排工作，隨著明年1月17日攻蛋倒數不到一個月時間，心繫台北歌迷的他，特別趁著歲末年終捎來暖心新年祝福，以越洋錄製影片方式向大家「拜早年」；影片中RAIN不僅用字正腔圓的中文說出：「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白，直接許下自己的 2026 年第一個願望：「你們知道 2026 年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情的RAIN形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」

RAIN出道多年一直維持健壯的好身材。（圖／大步整合行銷 提供）

事實上被粉絲封為「最強肉體」韓流天王的RAIN，出道以來皆保持著精壯身材數十年如一日，他特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大秘訣正是「早睡早起，並堅持運動。」自律的RAIN透露，自己每天一早起床第一件事就是「運動」，在旁人眼中是「健身狂」的他稱自己是「習慣性運動的人」，並強調：「我會保持至少每天運動 30 分鐘到 1 小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」如此堅持也顯現他出道23年對工作敬業的態度。而把健身當日常的RAIN更大方分享自己的「健身菜單」，他透露自己上健身房會以力量訓練為主、快節奏運動為輔，以雙管齊下的方式來達到有氧及增肌的效果。而除了規律運動，RAIN在籌備演唱會的過程中，對於飲食控制也特別注意，他表示：「平時會盡量以清淡、不刺激的食物為主，不過，為了不讓自己太有壓力，也會適當地享受想吃的食物。」

