RAIN攻蛋開唱「2度點名不跳舞男粉」！怨念滿滿：我會盯你到最後

「韓流天王」RAIN上一次來台開唱已經是2005年年底的時候了，今（17）日是他睽違20年再度站上台北小巨蛋舞台，舉行「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI」演唱會，RAIN發現台下有一名男粉絲都不擺動身體，讓他在台上還二度點名一位男粉絲，因為對方一直不跟著跳舞。

RAIN在台北的演唱會上，二度點名一位男粉絲，疑問對方都不跟著跳舞。（圖／讀者提供）

RAIN每唱幾首歌，中間一有空檔就會與粉絲閒話家常，除了提到為了演唱會一早就去運動，希望行動能敏捷，他之後還補充表示，運動完就叫了沙拉來吃，「因為（沙拉）吃不飽，我就又吃了牛肉麵，牛肉麵好好吃喔！」而來到台北，他也使出渾身解數，把學過的中文詞語通通用上，「我呢，真的很想說這句話，『新年快樂』、『我愛你』、『很高興見到你們』。」還自虧：「我已經把知道的單字都說出來了。」

RAIN努力以中文與粉絲互動。（圖／讀者提供）

RAIN要表演〈LA SONG〉前，先教學歌迷舞動身體時，有一位男粉絲沒有跟著跳，他直接走到台下把該名男粉絲牽上台，當著全部歌迷的面問道：「你為什麼沒跳？」那位男粉絲只回了「Sorry」，引起全場笑聲，成為演唱會上的逗趣插曲，該曲演出結束，RAIN忍不住抱怨：「剛剛那位男生還是沒有跳，我要寫在我的日記上，應該要問一下他叫什麼名字。」他見到台下歌迷坐下，突然當起了老師：「為什麼坐下？站起來！」可能是被自己的行為逗樂，笑出了豬叫聲。進行到RAIN的DJ橋段時，他依舊賣力唱跳，而那位男粉似乎被RAIN盯上，天王二度點名該男粉，「剛剛那位男生還是沒有跳舞，因為我只要盯上一次就會一直看著他，我會盯你到最後。」還假裝一臉狠勁。

