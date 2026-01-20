Rain攻蛋點名聽障粉絲發生誤會「親用繁中長文致歉」 網讚爆真的太暖



韓流天王Rain日前睽違20年二度攻蛋，在台北小巨蛋吸引萬名粉絲滿座朝聖，不過他與台下歌迷互動帶動全場一起唱跳時，注意到一名女粉絲拿著手機拍攝卻沒有跟著跳舞，當場開口詢問：「妳為什麼不跳？」該名女粉絲事後在網路澄清，說明自己因為有聽覺障礙，沒有聽清楚Rain及翻譯的指示，「我不是故意不跳的」。沒想到Rain於今（20日）一早親自以繁體中文回覆貼文，暖心舉動讓大批網友感動不已。

女粉絲於19日生日當天發文，表示希望能再次被偶像注意到。她透露自己雖然有聽障，但非常喜歡Rain的舞蹈，也欣賞他幽默風趣的個性，認為他是一位相當愛家的好男人。從20年前在小巨蛋的演出，到去年（2025）在高雄流行音樂中心的演唱會，她場場到場支持。不過，對於這次在演唱會被Rain點到時，卻無法用手語或其他方式即時回應，她感到相當懊惱，也擔心會被誤會是不配合的粉絲。

女粉絲表示因為有聽覺障礙。

沒有當場聽清楚Rain及翻譯的指示。（取自IG）

Rain親自用繁體中文回覆粉絲。(翻攝自Threads)

貼文曝光後，引發Rain親自留言回應：「你好！！！！見到你很高興」，並坦言當下並不知道對方聽不見聲音，為此誠懇致歉：「真的非常抱歉，是我不夠體貼、考慮不周。」同時也溫柔祝福對方生日快樂。

他也感性表示，雖然發生了這段小插曲，但也因此留下了一段美好的回憶，並自我提醒未來在各方面的演出與互動都要更加細心。他更寫道，即使彼此在舞台上無法聽見對方的聲音、無法理解彼此說了什麼，但仍清楚看見粉絲溫暖的眼神，以及真心為他加油的目光，最後以「愛你們，謝謝」作結。

