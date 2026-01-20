RAIN攻蛋點名聽障粉絲！誤會後「繁中長文」親致歉 網淚讚：歐巴太暖

生活中心／賴俊佑報導

亞洲韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋，在台北小巨蛋展現舞王魅力，吸引萬名粉絲滿座朝聖；有粉絲在Threads發文，當天被Rain近距離點名跳起來，但因為自己有聽覺障礙，沒有聽懂RAIN的說什麼，「我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格…」，沒想到RAIN用繁體中文長文回應粉絲，讓網友們讚爆「歐巴也太讓人感動了！ 」

粉絲在Threads發文，「不是我不跳，是我根本沒聽懂RAIN和翻譯說什麼，因為我有聽覺障礙，需讀唇或即時字幕輔助，那天很驚喜被RAIN點名，一直以為RAIN要我唱啦啦啦，第一次很用力的唱，他不滿意跺腳，又叫我再一次，我看他比UPUP以為是要我聲音要再高一點，我還想說我唱得不夠高，還和他說SORRY！天哪！事後覺得我幹嘛不和Rain比手語啦，好鬧喔！」

粉絲表示自己和2位同行的朋友都是聽障，「因為很喜歡RAIN跳舞，加上他平時很搞笑但骨子是超愛家的好男人，雖然聽不懂但還是一起去了高流和小巨蛋以表支持」，發文當日剛好是生日，粉絲的生日願望是Rain可以看到這篇文章，「希望RAIN知道我的狀況，我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格…」。

韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

RAIN不僅用繁體中文回覆粉絲，也是開通官方Threads後的首則回覆。(翻攝自Threads)

不到一天時間，RAIN用繁體中文親自回覆粉絲，「你好！！見到你很高興。 首先，真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。 真心祝你生日快樂！雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢。藉由這次的機會，也讓我覺得以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行。 真心感謝你來觀看演出，我很感動。 雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

被點名的粉絲則回應，「親愛的RAIN Oppa，請不要感到抱歉！！！能被你欽點是我最棒的生日禮物，真心覺得當你的粉絲好幸福，因為你善良體貼又溫暖」

其他網友讚爆「全繁體中文耶，歐巴也太讓人感動了！」、「哇，被這篇的RAIN圈粉了！」、「是RAIN在threads 的唯一一則回覆！」、「能追到金泰希的男人果然不簡單」、「我不是RAIN粉，但看到他如此用心的態度！真的好棒！」

