RAIN演唱會點名聽障粉絲互動現誤會 親用「繁中長文」致歉

韓流天王RAIN近日睽違多年再度站上台北小巨蛋開唱，吸引萬名粉絲到場支持。不過，演唱會上的一段互動，事後在社群平台引發討論。一名聽障粉絲發文說明在演唱會被RAIN點名時的誤會，沒想到RAIN親自以繁體中文長文回應並致歉，暖心舉動讓網友感動不已。

韓流天王RAIN近日睽違多年再度站上台北小巨蛋開唱，吸引萬名粉絲到場支持。（圖／@Rrain_oppa Threads）

該名粉絲在Threads分享，演唱會當天被RAIN近距離點名互動，卻因聽覺障礙，未能理解RAIN及翻譯的指示，誤以為要開口唱歌，導致現場出現小插曲。粉絲事後坦言，自己不是不配合，而是真的沒聽懂，擔心被誤會「搖滾區粉絲不夠投入」，因此發文說明情況。

粉絲進一步透露，自己和同行朋友都是聽障「因為很喜歡RAIN跳舞，加上他平時很搞笑但骨子是超愛家的好男人，雖然聽不懂但還是一起去了高流和小巨蛋以表支持」。發文當天恰巧是生日，她的第三個願望是希望RAIN能看到這段文字，希望偶像理解。

貼文發出不到一天，RAIN親自現身留言，以繁體中文回覆粉絲，坦言當下沒注意到對方的狀況，是自己不夠體貼、考慮不周。他也祝福粉絲生日快樂，雖然出現小插曲，但這段互動成了特別的回憶，也提醒自己未來在表演上要更加細心。

RAIN更表示，「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

RAIN的回覆迅速被轉傳，網友紛紛留言稱讚，「全繁體中文耶，歐巴也太讓人感動了！」、「哇，被這篇的RAIN圈粉了！」、「我不是RAIN粉，但看到他如此用心的態度！真的好棒！」、「是RAIN在threads 的唯一一則回覆！」、「能追到金泰希的男人果然不簡單」。

