RAIN照X光鬆口「身體撐不住了」醫生一看皺眉談病況

〔記者鍾志均／綜合報導〕43歲韓國男神RAIN舞照跳、動作打戲也沒少，最近卻鬆口「身體真的有點不行了」，一段自曝健康警訊的影片，瞬間引起粉絲憂心。

RAIN近日透過個人影音頻道坦言，其實被腰痛折磨了5、6個月，最後不得不去醫院檢查，結果一照X光，連醫生都忍不住皺眉，直說他頸椎「C字型彎曲消失」，第5、6節頸椎出現移位，腰部也有明顯老化與發炎狀況。

醫師直白表示，能撐住RAIN身體的，剩那副多年鍛鍊出來的「鋼鐵級肌肉」。

RAIN回想疼痛的源頭，原來與新戲密切相關。他透露，為了拍攝需要大量拳擊動作的電視劇，動用了許多平時不常使用的肌群，「那之後就開始覺得腰怪怪的，結果一痛就是半年。」

好消息是，在接受多項治療後，RAIN表示疼痛已經明顯緩解，但語氣中也多了幾分謹慎。他不再逞強，而是坦言「現在真的要好好顧身體」。

RAIN的新戲《獵犬》第二季預計上半年公開，他飾演的「白丁」(Baek-jung) 是名手段殘暴且擁有壓倒性力量的格鬥家，是推動劇情發展的關鍵人物。

