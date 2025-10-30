Rain相隔20年宣布再攻小巨蛋

韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演「Still Raining」首登高流後，30日無預警公布再來台開唱，將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦安可場，也是他出道逾20年來第二次攻蛋。

Rain當年因主演《浪漫滿屋》紅遍全亞洲，挾著高人氣登小巨蛋開唱，成為首位站上台北小巨蛋開唱的韓國歌手，20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台灣粉絲間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」歷久不衰的魅力。

此次安可場「Still Raining:Encore」巡演將從11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大啟程，台北成了最新官宣的亞洲首站，門票11月30日上午11點30分於klook正式開賣，將帶來升級版「Still Rainning」舞台，以全新視覺特效打造震撼演出。