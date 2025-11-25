RAIN相隔20年重返小巨蛋！跨海告白台粉 公開3大驚喜

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

亞洲韓流天王RAIN重磅宣布將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦2026 RAIN CONCERT -TAIPEI。門票將於11/30早上11:30啟售，而RAIN在百忙中越洋捎來「告白信」影片給台灣粉絲。

RAIN重磅宣布將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦2026 RAIN CONCERT -TAIPEI。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN開場以字正腔圓的中文說出：「大家好，我是Rain！」瞬間拉近與粉絲的距離，更以深情告白作為開場白表示，「距離上次已經隔了20年了，終於要在2026年1月17日帶著2026 RAIN CONCERT - TAIPEI重返台北小巨蛋！真的非常感動，也真心感謝這麼久以來一直等待我的台北粉絲們。」藉此向等待許久的歌迷傳達真摯感謝，並霸氣允諾，「我會把這20年的熱情跟能量，全部注入在2026 RAIN CONCERT - TAIPEI 裡，希望大家多多支持！」

在影片中RAIN更發出「雨粉召集令」，以一句「Let’s make it rain together！」做為號召，約定粉絲，「我們就1月17日在台北小巨蛋見囉！到時候見！」如此貼心又誠意滿滿的跨海告白，讓粉絲瞬間心臟爆擊，期待值直接拉好拉滿，也讓RAIN這場暌違多年的台北重返舞台更具話題與想像空間。

除暖心告白外，RAIN更預告將為台北場帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，有別於年初高流場的演出，RAIN特別搶先曝光台北場3大驚喜彩蛋，包括限定歌單、全新混音版本及升級版舞台，更提及台北場限定歌單有機會加入中文曲目，極度寵粉RAIN也大方加碼開放讓歌迷在社群「許願」，他笑說：「如果粉絲們希望的話，我也很想挑戰看看！」非常重視台北安可場演出的RAIN更透露不排除未來能邀請到喜歡的台灣歌手合作。

對於寶島美食小吃情有獨鍾的RAIN，透露此次來台最想去的地方正是「夜市」，更把「夜市」當成此次台北行中必去「打卡點」他笑說：「每次在台灣都會大吃牛肉麵、川味料理，這次想把目標放在夜市上，因為可以品嚐到各種美食，想在夜市多嘗試不同的小吃。」





