RAIN睽違20年二度登小巨蛋！預告3大驚喜 開放粉絲許願中文歌
韓流天王RAIN將於明年1月二度登上台北小巨蛋，《2026 RAIN CONCERT- TAIPEI》，他特別在百忙之中錄製越洋告白影片，以字正腔圓的中文向粉絲打招呼，更預告演唱會將有三大驚喜彩蛋，寵粉的他更開放歌迷在社群許願中文歌曲，直呼很想挑戰看看。
RAIN在影片以中文向粉絲們打招呼：「大家好，我是Rain！」接著提到，「距離上次已經20年了，終於要在2026年1月17日帶著演唱會回到台北小巨蛋，真的很感動，感謝一直等待我的台北粉絲」，他更霸氣承諾，要將這20年的熱情與能量全部注入台北場演出，並以「Let’s make it rain together！」號召粉絲相約小巨蛋。
時隔20年再度踏上台北小巨蛋，RAIN坦言心情十分感慨。他回憶起首次攻蛋的種種情景說道：「台北小巨蛋一直是個溫暖、讓我感激的地方，當時觀眾的熱情歡呼和溫暖歡迎給了我很大力量，這份回憶至今難忘。」
RAIN預告，台北場將帶來從未公開的限定版演唱會規格，與年初高流場演出截然不同，他透露三大驚喜彩蛋，包括限定歌單、全新混音版本以及升級版舞台，並表示：「很多部分都重新編排，尤其是音樂，將以往歌曲以全新感覺呈現，粉絲會看到特別版本。」寵粉的他還開放歌迷在社群許願中文曲目，笑說：「如果粉絲希望，我也很想挑戰看看！」此外，他不排除未來與台灣歌手合作，探索更多演出形式。
相隔不到一年再次來台開唱，RAIN對台灣美食情有獨鍾，特別將「夜市」列為此次台北行必訪之地，他笑說：「每次來台灣都會大吃牛肉麵和川味料理，這次目標是夜市，想品嚐各種小吃。」還積極徵求粉絲推薦台北小巨蛋周邊美食，承諾粉絲推薦的食物都會樂意嘗試。台北站門票也將於11月30日上午11:30開賣。
