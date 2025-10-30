Rain睽違20年唱回小巨蛋！明年1/17宣布開唱 賣票資訊全公開
亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼2月在高雄流行音樂中心開唱後，今（30日）宣告將於明年1月17日在台北小巨蛋返場演出，短短不到一年將再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地，足見Rain對台灣粉絲的重視！消息一出，立刻引發歌迷熱烈回應，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐巴終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」
Rain宣布再攻小巨蛋
此次的台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲暴紅的他，2005年12月挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手！
而Rain相隔約20年再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人，歷久不衰！
安可場演出升級
這場名為「Still Raining:Encore」的巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地城市啟程，屆時將巡迴到全球各城市，而台北站成了Rain最新官宣的亞洲第一個地點，展現出他在亞洲樂壇不墜的人氣與強大號召力！而此次巡迴主題為「Encore 巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗、全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版「Still Rainning」舞台，更以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。主辦單位透露，「為了能在台北與粉絲們一起迎接最精彩的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。
Rain的演唱會將於2026年1月17日（六）在台北小巨蛋重磅登場，門票將於11月30日上午11點30分於klook正式開賣，詳洽大步整合行銷FB、IG查詢。
