Rain被粉絲「打斷表演」 笑一下超高EQ化尷尬讓現場更瘋

Rain 17日在小巨蛋舉辦世界巡回演唱會，台北剛好是最終場，他誠意滿滿，幾乎裸著上半身唱了半場，他的狀態維持極好，腹肌不單只是8塊，還有人魚線、鯊魚線、背肌都清晰可見，他笑說為了保持好狀態，他一早便去運動，叫了沙拉，沒想到肚子還是很餓，他又點了一碗牛肉麵，「牛肉麵真的好好吃！」

Rain誠意滿滿。（圖／小娛樂）

Rain這次展現極高的親和力和舞台魅力，當他準備唱歌時，突然被一聲尖叫打斷，他不但沒有生氣，還笑了一下，比了一個往上的手勢，現場尖叫聲馬上響起，他慢慢把外套往下拉又拉上，來回幾次後炒熱氣氛，最後他將外套直接脫掉，讓現場粉絲陷入瘋狂。

Rain在小巨蛋開演唱會。（圖／小娛樂）

高EQ的舞台反應被大量轉發，Rain擁有非常大量的舞台表演經驗，他全場開麥克風唱live，中間只下台換過一次衣服，整場大跳都沒有帶喘，許多粉絲都笑說，他直接省了治裝費，他身後有4面大螢幕也被讚爆，粉絲就是喜歡完整看到自己偶像的每一個表情和舞蹈動作，他雖然沒有華麗的設計，卻有滿滿的誠意。