Rain裸肌打碟畫面瘋傳 「二度攻蛋倒數」中文告白台粉

Rain即將二度攻上台北小巨蛋。（大步整合行銷提供）

韓流天王Rain上個月完成「Still Raining Encore」美國三站演出，紐約場上化身DJ裸肌打碟的震撼演出畫面在社群上被瘋傳，讓等待已久的台粉更加引頸期盼下月17日台北場的到來，提及這次二度攻蛋是否會延續先前的火辣尺度，他則以專業態度回應：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」讓歌迷期待值瞬間飆升。

隨著攻蛋倒數不到1個月時間，心繫台灣歌迷的Rain特別趁著歲末年終捎來暖心新年祝福，以越洋錄製影片方式向大家「拜早年」，影片中不僅用字正腔圓的中文說出：「大家好，我是RAIN，新年快樂！」更甜蜜加碼向台粉告白，直接許下自己的2026年第一個願望，直呼：「你們知道2026年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」

Rain出道以來皆保持著精壯身材。（大步整合行銷提供）

他也相當難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情，形容那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」他也不忘向台粉暖心喊話，誠摯邀請大家一起支持『Still Raining Encore』台北站演出，最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，再見！」一席話讓粉絲隔著螢幕也感受到他滿滿誠意。

被粉絲封為「最強肉體」Rain出道以來皆保持著精壯身材，他特別分享自己凍齡及維持狀態的2大秘訣正是「早睡早起，並堅持運動。」自律的他透露自己每天起床第一件事就是「運動」，在旁人眼中是「健身狂」的他稱自己是「習慣性運動的人」，並強調：「我會保持至少每天運動 30 分鐘到 1 小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」如此堅持也顯現他出道23年對工作敬業的態度。

而把健身當日常的他更大方分享自己的「健身菜單」，Rain透露自己上健身房會以力量訓練為主、快節奏運動為輔，以雙管齊下的方式來達到有氧及增肌的效果，除了規律運動，在籌備演唱會的過程中，對於飲食控制也特別注意，他表示：「平時會盡量以清淡、不刺激的食物為主，不過，為了不讓自己太有壓力，也會適當地享受想吃的食物。」

除了忙著準備巡演，Rain透更當起空中飛人飛到世界各地參加活動會歌迷，不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，更在活動上握手寒暄並留下合照身影，透露從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。

提及2026年的工作計畫，RAIN開心表示將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1／17將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，『Let’s make it rain together！』」目前尚有零星票券可至Klook官網購買。

