Rain見粉絲不聽話超氣：我要寫進日記 衝下台問為什麼！

Rain 17日在小巨蛋舉辦世界巡回演唱會，台北剛好是最終場，他誠意滿滿，幾乎裸著上半身唱了半場，他的狀態維持極好，腹肌不單只是8塊，還有人魚線、鯊魚線、背肌都清晰可見，43歲仍非常自律，讓自己維持在最好的狀態。

Rain在小巨蛋開演唱會。（圖／小娛樂）

Rain擁有大量舞台表演經驗，非常知道怎麼帶動現場粉絲，不過他可謂是教官等級，當他唱《Switch to me》前，他希望副歌的地方全場可以一起跟著，他先教了一遍，結果他發現大家參差不齊，他當場笑出來，又帶了幾遍後，他笑說，「好，不唱歌詞也沒有關係，你們就拉拉拉帶過！」

廣告 廣告

練習了幾遍後，現場粉絲漸入佳境，他去換去麥克風時他要求，「你們自己練習一下！」他還補充若正式表演時聲音不夠大，他會當場卡歌，讓全場笑出來，認為他相當嚴格。

Rain在小巨蛋開演唱會。（圖／小娛樂）

在唱快歌時，Rain有時會希望粉絲能站起來，不過他會一直強調，「一樓站起來，一起跳舞，二樓三樓不可以站喔，因為危險」，這句話他整場講了不下5次，不斷提醒現場粉絲要以安全為優先。唱《 la song》前，他希望全場都要跳起來，光是練跳就跳了四五遍，他看到台下有女粉絲沒有跳，他氣到直接走下台問對方，「為什麼？為什麼你不跳！」最後甚至把一位男粉絲拉上台，質問對方為什麼不跳。

唱完後Rain表示，那為男粉絲還是沒有跳，「我要把這件事寫進我的日記裡！剛剛應該問他叫什麼名字的！」讓現場笑翻，他除了認真表演，對現場的氣氛也相當要求。