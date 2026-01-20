RAIN親回聽障粉絲道歉文 全網暖哭：天王唯一回覆給了台灣

RAIN上週末暌違20年，二度攻台北小巨蛋開唱。（大步整合行銷提供）

亞洲韓流天王RAIN（鄭智薰）上週六（17日）睽違20年重返台北小巨蛋開唱，現場氣氛沸騰，演唱會結束3天，網路上發生了一段感人的小插曲。原來RAIN當天與歌迷互動時，半開玩笑地詢問一名沒跟著跳動的女粉絲「為什麼不跳」，事後該粉絲揭露自己患有聽覺障礙，沒想到竟釣出Rain本尊以「全繁體中文」暖心回覆，讓網友紛喊「沒愛錯人！」

演唱會當天，RAIN熱情號召搖滾區歌迷一起跳動，見到一名女粉絲拿著手機專注拍攝卻沒跟著跳，便作勢「氣呼呼」地撒嬌詢問：「妳為什麼不跳！為什麼不跳啦！」這名支持RAIN超過20年的資深粉絲，昨（19日）適逢生日在Threads發文「自首」，坦言自己因聽障需即時字幕輔助，當下以為Rain是要她大聲唱，所以用力地唱了，卻不知道天王其實是要大家一起跳。她懊惱表示：「我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格。」並許下生日願望，希望能讓RAIN知道她的狀況。

廣告 廣告

沒想到今（20日）早RAIN真的現身回覆，且誠意十足地寫下長篇繁體中文，開頭便表示歉意：「首先，真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。」RAIN感性地寫道，雖然發生了這個小插曲，但雙方因此擁有了美好的回憶，也讓他反思未來在表演上應更細心經營。他溫情告白：「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

RAIN誠意十足地用繁體中文，寫下對粉絲的道歉與感謝之情。（翻攝自Threads）

天王暖心回覆立刻讓大批台灣粉絲感動不已，直呼「完全沒有愛錯人！」、「留友融化」、「天哪！好體貼！全繁體中文耶，歐巴也太讓人感動了！」、「補充一下：鄭智薰就是用手寫信追到金泰希」，更有網友發現，這是Rain在Threads上的唯一一則回覆。該粉絲也感動回應，希望未來Rain來台開唱能提供「中文聽打即時字幕」，讓障礙者也能更即時地與偶像互動。





更多《鏡新聞》報導

《黑白大廚》安成宰餐廳被扯致敬毛澤東 製作公司嚴正發聲

南韓「國民影帝」安聖基病逝享壽74歲 從影近70載成就銀幕傳奇

55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子