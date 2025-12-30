RAIN許願合作鄭伊健 明年二度攻蛋喊話粉絲來同歡

RAIN明年將二度攻蛋。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN上月於美國完成《Still Raining Encore》紐約、洛杉磯、亞特蘭大三站演出的近期馬不停蹄投入台北站彩排工作，隨著明年1/17攻蛋倒數不到一個月時間，心繫台北歌迷的他特別趁著歲末年終捎來暖心新年祝福，以越洋錄製影片方式向大家「拜早年」。

影片中，RAIN不僅用字正腔圓的中文說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白，直接許下自己的 2026 年第一個願望：「你們知道 2026 年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17 日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」

難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情的RAIN形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」他也不忘向台粉暖心喊話，誠摯邀請大家一起支持《Still Raining Encore》台北站演出，最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，再見！」一席話讓粉絲隔著螢幕也感受到滿滿誠意與攻蛋倒數的熱血氛圍。

RAIN每天至少運動半小時到一小時。（圖／大步整合行銷提供）

提及這次二度攻蛋是否會「延續」先前紐約場的火辣尺度再度放送養眼福利給粉絲，RAIN 則以專業態度回應：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」他特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大秘訣正是「早睡早起，並堅持運動。」並強調：「我會保持至少每天運動 30 分鐘到 1 小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」

除了忙著準備巡演，一刻不得閒的RAIN這陣子更當起空中飛人飛到世界各地參加活動會歌迷，不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，更在活動上握手寒暄並留下合照身影，Rain透露從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。提及2026年的工作計畫，RAIN開心表示將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1/17將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，”Let’s make it rain together！”」

