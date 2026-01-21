Rain誤會聽障粉絲「沒跟跳」 Threads暖回留言致歉獲24萬讚

【緯來新聞網】南韓唱跳天王鄭智薰（Rain）17日在台北小巨蛋演唱會上，因對一名未起舞的觀眾提問「妳為什麼不跳？」引起討論。事後該觀眾在社群平台Threads透露自己為聽覺障礙者，無法理解指令內容。Rain得知情況後，親自在Threads留言區以中文致歉，此暖舉讓不少網友感嘆「會紅這麼久不是沒原因」。

（圖／記者陳明中攝、翻攝Threads）

該名聽障歌迷表示，她與同行友人皆需依賴讀唇與即時字幕輔助溝通，但受限於現場燈光與距離因素，無法準確接收Rain與翻譯的話語內容。她當時誤以為Rain在要求「唱得更大聲」，一度感到困惑與內疚，並未立即作出正確反應。粉絲事後回想，自嘲未用手語直接回應，更在Threads上詳細說明當下處境。



事件在社群曝光後引起網友關注。鄭智薰於留言區親自回覆該粉絲，寫下：「真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。」該回應以繁體中文撰寫，也是他截至目前在Threads的唯一留言。



這段誠懇致歉的文字隨即獲得大量網友好評。許多留言稱讚他「體貼入微」、「親自使用繁體中文誠意十足」、「能紅幾十年不是沒原因！」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

李沐7年前霸凌特教生！被自己欺負人畫面嚇到尖叫

《破·地獄》狂賣5億！朱栢康扮喃嘸師傅入魂 自爆進片場突鬼遮眼