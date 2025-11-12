Rain談「感情界線」與姜河那立場相反！網笑：快去follow台灣的新聞
近日因為粿粿與王子的外遇事件，讓大家再次對「邊界感」一詞有了不同的體會。南韓天王Rain近日在其個人YouTube頻道上分享了對「邊界感」的看法，當中提到對於不讓女友與異性好友出遊的堅持，引發熱烈討論與支持。
Rain在節目邀請演員金英光、姜河那及姜泳錫作客時，聊到是否能接受另一半與一大群男女混合好友出遊的問題，他激動地反問「瘋了嗎？」並表示「不可能」，強調即使沒有結婚也不該這樣做。他認為邊界感相當重要，不能放任另一半與異性有太親密的出遊行為，這種態度讓他在觀眾中「好感度爆棚」。（原影片從16:26開始，可開啟字幕功能）
現場其他嘉賓大部分同意Rain的看法，只有姜河那稍微猶豫後表示可以接受。他還幽默表示「女友要劈腿，遲早會劈腿」，帶來不同的交友空間觀點，與Rain形成對比。Rain則進一步解釋，因為無法預測出遊中可能發生的事情，所以堅守這樣的邊界感是必要且合理的。
此言論掀起網路熱議，許多粉絲讚賞Rain有強烈邊界感，不願輕易考驗人性；也有人欣賞姜河那尊重給彼此空間的態度。然而，也有部分網友笑稱姜河那的立場過於單純：「河那結婚後會成為范姜Andy」、「看來姜河那應該要follow一下台灣的新聞」。
更多造咖流行媒體報導
粿粿遭控不倫王子！陶晶瑩力挺范姜批「吃人夠夠」，揭他求償千萬主因
全網當柯南！網疑家寧「裸上空捧胸」甜伴范成章，釣本尊親回
其他人也在看
女星坐飛機身體不適 乘客出手相救竟是理想混蛋主唱
原來某次木木的歌手好友陳泳希在飛機上水土不服腸胃不適，空服員立刻廣播詢問機上是否有醫生或相關專業的乘客幫忙，正好理想混蛋也搭乘同一班機，聽到廣播後紛紛前來關心。雞丁說聽到廣播當下，以往工作經驗跟訓練馬上本能反應，診斷陳泳希症狀後，找出適合藥物給她，事後雞...CTWANT ・ 19 小時前
羅浮宮竊案「紳士偵探」身份揭曉 竟是熱愛復古風15歲少年
法國羅浮宮珠寶被盜事件震驚全球後，一位出現在現場照片中衣著考究、戴著軟呢帽的年輕男子引起網友熱議。這位被誤認為「法國偵探」的神秘人物身分已揭曉——他是15歲的佩德羅·埃利亞斯·加爾松·德爾沃（Pedro Elias Garzon Delvaux），一位熱愛復古時尚的高中生，而他出現在劫案現場純屬巧合。中天新聞網 ・ 23 小時前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 3 天前
韓善化自爆對姜河那「有點心動」 車銀優一句話暖到她
瘋狂爆笑喜劇《放飛旅行團》即將於本週五（14日）在台灣上映。以《酒鬼都市女人們》系列走紅、被封為「新一代喜劇女王」的韓善化，這回飾演從小暗戀姜河那的女子「玉心」，一手包辦全片最強笑點與溫馨時刻。這也是她繼《變身機長》後與姜河那的再度合作，談起拍片過程，她不掩真情地說：「一開始真的有點心動和期待喔！」更透露姜河那在片場對她十分照顧，細心給建議、時常關心狀況，讓她感動表示：「現在想起來都還會想哭。」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
用生命影響生命！ 癌友完成10天單車環台1100公里壯舉
台灣抗癌協會為鼓勵癌友走出戶外，號召近30位癌友，以及其他民眾，自11月2日從台北馬偕紀念醫院出發，沿順時針方向，展開10天、全長1100公里的「不倒騎士 騎出生命」單車環台壯舉，近40位騎士今（11）日騎至最終站新北市民廣場，行政院政務委員陳時中、新北市副秘書長張其強及衛生局副局長高淑真到場迎接、自由時報 ・ 13 小時前
誰是受害者？加薩飢寒迫 西岸以人奪巴民地
以哈戰火延燒兩年，停火後的加薩仍是一座煉獄。一位加薩難民母親穿著白衣，守在醫院螢幕前尋找失蹤的孩子，只盼在一具具歸還的遺體中見到熟悉身影；同一時刻，百萬加薩難民仍在帳篷裡挨餓受凍，聯合國證實援助卡車屢遭以軍刁難阻攔。約旦河西岸，更有以色列定居者闖入巴勒斯坦人的牧場，殺羊奪地。從加薩到約旦河西岸，巴勒斯坦的苦難沒有終點，中東衝突中，以色列究竟是否她們自稱的受害者？畫面會說話。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
Chanel Première Galon 以編織之名重寫時間的時髦與優雅
巴黎的初秋微風輕拂過芳登廣場的八角石面，時間彷彿在光影的流轉間暫停。這座見證無數風格誕生的廣場，此刻瀰漫著金色的優雅微光。珠寶與腕錶櫥窗中的光線緩緩變化，映照出歲月的溫度與手工的光澤。就在這樣的氛圍中，Chanel 於芳登廣場珠寶暨腕錶旗艦marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
電信三雄10月財報出爐 中華電蟬聯EPS獲利王
（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄10月財報出爐，受惠iPhone熱銷，業績告捷，中華電信以每股盈餘0.41元，贏過台灣大的0.38元、遠傳電信的0.35元；累計前10月中華電仍以每股賺4.2元，持續蟬聯電信三雄EPS獲利王。中央社 ・ 1 天前
【WH美週看】一週美力大小事總整理：迪奧奇幻星願快閃店最美聖誕樹、Lush聖誕汽泡彈一顆能用3次 | Women's Health
WH美力圈編輯幫你每週精選最吸睛新品、超酷的新店或快閃店和當週美妝圈的熱門話題，讓你看一篇po文就能秒懂一週美妝大小事，快來看看這週有什麼亮點吧！Dior於BELLAVITA打造「奇幻星願限定快閃店」，有最美聖誕樹還有侯布雄限定甜點；LUSH推出一顆可分3次用的造型汽泡彈；RMK、SUQQU聖誕彩妝也都美到讓人失心瘋。Women's Health美力圈 ・ 1 天前
觀望美政府關門落幕 台指期夜盤震盪下跌失守28K
美國政府史上最久關門現轉機，參議院9日終於達成協議，為重啟政府運作帶來轉機，市場樂見經歷長達數周的政府停擺下，美國本周終於要迎來期待已久的「開門」，美股期指10日集體走揚，台指期夜盤則因早盤已提前反映該利多，小幅下跌46點，暫報27,970點，失守28K整數大關之上。中時財經即時 ・ 1 天前
日系聯名鞋款速報！Vans與藝術家花井祐介、ASICS×BILLY’S機能鞋台灣這地方獨賣！
近年運動鞋不只講究功能，也越來越注重設計感，這次Vans與ASICS分別從不同角度切入，Vans這次以藝術插畫帶出秋冬氛圍，而ASICS Walking則用極簡配色與異材質展現城市機能感，兩款鞋都將於11月8日正式開賣，無論是喜歡設計細節還marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
玉山金前10月賺贏去年全年 低風險借出去每筆錢都賺更高
玉山金控（2884）公布2025年第三季營運概況，法說會的內容雖然仍是一堆財務數字，但背後傳遞的訊息很單純︰這是一個「往上走」的季度。2025年第三季自結淨收益677.5億元、稅後淨利262億元、年增25.4％，EPS （每股盈餘）1.62元、ROE（ 股東權益報酬率）13.6％、ROA（ 股東權益報酬率）0.84％。鏡報 ・ 1 天前
為戶外探險與露營而生：Hyundai Staria Camper完整回應從都會通勤到車宿旅行各式需求！
為滿足不同族群與情境，Hyundai STARIA車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的VAN商用車款，以及為戶外探險與露營而生的CAMPER車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。HYUNDAI STARIA自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。STARIA的設計語彙源自太空艙美學，流線廂式外觀具高度辨識度，兼顧開闊視野與更優化的風阻表現；停靠在營地或穿梭都會街景，皆能一眼辨識其前衛身影。動力與底盤調校則以「負載×巡航」雙情境為核心，滿載上坡與長途國道皆能維持穩定輸出與經濟油耗；座艙科技導入人因導向介面與完整連線、多媒體機能，讓行前規劃、沿途導航與車內娛樂流暢銜接。同時，主被動安全配置完整，以高剛性車體結構與先進駕駛輔助系統，守護每一次移動與遠行。豪華露營車配備。本次巡展的主角STARIA CAMPER，以VAN為基礎打造，「從外而內的豪華氛圍×完整戶外配備」為訴求，將舒適空間與車宿機能推升至新高度。旗艦款進一步升級實木裝潢隔板、智慧電視、雙側實木飾板與車CARLINK鏈車網 ・ 21 小時前
連宋芸樺、詹子萱都化身小粉絲！女神惠利粉嫩大衣太可愛、愛心＋飛吻無限放送，中文告白粉絲：我愛你
惠利HYERI身穿Max Mara 2026早春度假系列的柔粉色Teddy Icon Coat、搭配同色系短褲與針織上衣，手提標誌性WhitneyBag，散發出毫不費力的青春優雅氣息，舉手投足間都散發出韓系時尚女神的自信與溫柔，而且本人比螢幕上更美！親和力十足的她笑著向大家揮手、臉頰愛心、飛吻無限...styletc ・ 5 天前
小資女必收藏、千元輕奢飾品清單！從FROMETO到agnès b.戴出滿滿高級感
輕奢飾品推薦：FROMETO〈獨旅〉系列永續輕珠寶品牌FROMETO，推出〈The Journey to Re-See Myself 獨旅〉系列，以「獨旅．與自己重逢」為主題打造系列飾品，並運用「天空、水、沙」三種自然意象為軸設計，將時間與情緒的流動，轉化為飾品細膩的線條與光澤層次。系列款式主推「...styletc ・ 4 天前
退輔會主題館人氣爆棚 五大農場齊聚ITF台北國際旅熱鬧非凡
退輔會主題館人氣爆棚 五大農場齊聚ITF台北國際旅熱鬧非凡十華整合行銷 ・ 1 天前
連假卡位ｘ早鳥優惠！歌詩達莎倫娜號2026日韓追櫻、親子FUN暑假
歌詩達郵輪莎倫娜號重磅升級，2026年春夏季，持續以嶄新姿態華麗回歸！從基隆港啟航，帶著義大利的色彩與熱情，航向日本與韓國，開啟「登船即度假」的海上之旅。七逗旅遊網 ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近 墾丁、雙流及各自然步道11/11起休園
鳳凰颱風預計於今（10）日傍晚發布海上颱風警報，明（11）日發布陸上颱風警報，林業保育署屏東分署宣布，轄內各森林遊樂區及自然步道將從11日起預警性休園，開放日期另行公告，若提前發布陸上颱風警報，警戒區域則配合立即休園。鳳凰颱風逐漸接近，考量強風及降雨恐影響遊客安全，林業保育署屏東分署表示，所轄育樂場自由時報 ・ 1 天前
日相挺台遭中國外交官嗆「斬首」 自民黨決議籲政府強烈回應
（中央社東京11日綜合外電報導）日本首相高市早苗最近發表挺台言論後，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引發輿論譁然，日本執政黨自民黨外交部會和外交調查會今天在決議中，要求政府採取強硬行動。中央社 ・ 10 小時前
從T1開局不利到T1發表勝利感言 Faker史無前例三連冠！
經歷了一個多月的激烈賽事，《英雄聯盟》2025世界大賽決賽終於在昨日正式展開。由「大魔王」Faker率領的T1，以及渴望獲得個人生涯首冠的BDD率領的KT，兩支韓國勁旅在中國成都展開了激烈的BO5對決。 雖然這個BO5比賽T1在第一局驚險逆轉後拿下勝利，但KT還是靠著強大的韌性連拿兩局2:1率先聽牌。正當不少觀眾以為T1大勢已去，KT甚至在第四局開場就拿到T1 Faker首殺人頭，但故事總是讓人感覺似曾相識，T1此時又發起了反攻的號角，穩住節奏並一路拉開經濟差距，用巴龍Buff一波ACE KT戰成2:2平手。 氣勢甚至連到了關鍵第五場對決，28分鐘小龍團T1 Gumayusi的好運姐一波完美大絕後，轉頭吃下巴龍Buff一路拉開經濟差距。36分鐘打出ACE後直攻主堡，最後T1就以3:2逆轉拿下勝利，獲得今年的冠軍寶座。 這座冠軍不僅是T1隊史以及Faker的第六座世界冠軍，更是《英雄聯盟》歷史上首次三連霸，可以說Faker本人也是完全彌補了S7挑戰三連冠時，被三星斬落馬下的遺憾。今年賽季剛加入的Doren也終於為自己職業生涯奪得了首座世界冠軍，雖然季初時宙斯的離開換成Doren，也讓T1戰隊造成了不少話題，不過如今的奪冠，想必會讓原本不看好的觀眾能有些許改觀。 這場精彩的對局以及T1一整年下來的經歷，外加台灣CFO睽違10年又打進8強的故事，想必會讓很多觀眾留下深刻的回憶。不知道這次《英雄聯盟》2025世界大賽你最感動或是驚喜的名場面是什麼呢？歡迎留言跟我們分享喔！ (C)Riot電玩宅速配 ・ 1 天前