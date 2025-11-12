Rain談「感情界線」與姜河那立場相反！網笑：快去follow台灣的新聞

近日因為粿粿與王子的外遇事件，讓大家再次對「邊界感」一詞有了不同的體會。南韓天王Rain近日在其個人YouTube頻道上分享了對「邊界感」的看法，當中提到對於不讓女友與異性好友出遊的堅持，引發熱烈討論與支持。

Rain在節目邀請演員金英光、姜河那及姜泳錫作客時，聊到是否能接受另一半與一大群男女混合好友出遊的問題，他激動地反問「瘋了嗎？」並表示「不可能」，強調即使沒有結婚也不該這樣做。他認為邊界感相當重要，不能放任另一半與異性有太親密的出遊行為，這種態度讓他在觀眾中「好感度爆棚」。（原影片從16:26開始，可開啟字幕功能）

現場其他嘉賓大部分同意Rain的看法，只有姜河那稍微猶豫後表示可以接受。他還幽默表示「女友要劈腿，遲早會劈腿」，帶來不同的交友空間觀點，與Rain形成對比。Rain則進一步解釋，因為無法預測出遊中可能發生的事情，所以堅守這樣的邊界感是必要且合理的。



此言論掀起網路熱議，許多粉絲讚賞Rain有強烈邊界感，不願輕易考驗人性；也有人欣賞姜河那尊重給彼此空間的態度。然而，也有部分網友笑稱姜河那的立場過於單純：「河那結婚後會成為范姜Andy」、「看來姜河那應該要follow一下台灣的新聞」。

