RAIN跨海告白台粉 暌違20年重返小巨蛋開放許願點中文歌

RAIN年初甫在高流舉行完演唱會，明年又將來台登小巨蛋。（大步整合行銷提供）

亞洲韓流天王RAIN宣布將於明年1月17日於台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING： ENCORE〉 – TAIPEI」，隨著此次新巡迴即將於本周在美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大3大城市啟航，加上台北站演唱會門票也將於11月30日早上11點30分啟售，心心念念台迷的RAIN特別在百忙中越洋捎來「告白信」影片。

RAIN以字正腔圓的中文說出：「大家好，我是Rain！」瞬間拉近與粉絲的距離，更以深情告白作為開場白表示：「距離上次已經隔了20年了，終於要在2026年1月17日帶著演唱會重返台北小巨蛋！真的非常感動，也真心感謝這麼久以來一直等待我的台北粉絲們。」影片中RAIN更發出「雨粉召集令」，以1句「Let’s make it rain together！」做為號召，和粉絲相約小巨蛋見。

RAIN演唱會座位圖公布。（大步整合行銷提供）

而時隔20年後2度攻蛋，對於能夠再次踏上這個對自己意義深重的舞台，RAIN坦言心情很感慨，回想起當年首次攻蛋種種回憶仍歷歷在目的他直言：「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方！」對RAIN來說，台北不只是1座城市，更是滿載感謝與鼓勵的舞台，他感動表示：「當時觀眾熱情的歡呼和溫暖的歡迎給了我很大的力量，那份回憶到現在都難以忘懷。」

除了遞上暖心告白外，RAIN更預告將為演唱會帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，有別於年初高流場的演出，RAIN特別搶先曝光台北場3大驚喜彩蛋，有限定歌單、全新混音版本及升級版舞台。提及台北場限定歌單有機會加入中文曲目，極度寵粉RAIN竟大方加碼開放讓歌迷在社群「許願」，他笑說：「如果粉絲們希望的話，我也很想挑戰看看！」非常重視台北安可場演出的RAIN更透露不排除未來能邀請到喜歡的台灣歌手合作，「如果有好的機會，也想嘗試更多不同的演出形式。」

RAIN演唱會海報。（大步整合行銷提供）

而相隔不到1年又將奔台開唱，對於寶島美食小吃情有獨鍾的RAIN透露此次來台最想去的地方正是「夜市」，更把「夜市」當成此次台北行中必去「打卡點」，他笑說：「每次在台灣都會大吃牛肉麵、川味料理，這次想把目標放在夜市上，因為可以品嚐到各種美食，想在夜市多嘗試不同的小吃。」近期積極投入安可場巡演彩排的RAIN不忘在百忙中誠徵「台北小吃探索地圖」，更積極請歌迷幫忙推薦台北小巨蛋周邊美食，熱衷吃美食的他不僅放話：「粉絲推薦給我的美食我都樂意嘗試！」

