RAIN隔20年再度攻蛋！「一開唱就脫了」 秀冰塊盒腹肌烙中文寵粉：可以嗎

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「韓流天王」RAIN上一次來台開唱已經是2005年年底的時候了，今（17）日是他睽違20年再度站上台北小巨蛋舞台，舉行「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI」演唱會，他直接烙中文是愛歌迷：「我愛你們。」

RAIN睽違20年再度於台北小巨蛋開唱。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN在演唱會一開始，就端出「跑步機環節」，並以歌曲招牌神曲〈GANG〉混音版為演唱會揭開序幕，他化身跑跳鐵人，以半裸姿態站上跑步機上，露出結實的8塊腹肌，引起全場尖叫聲，RAIN先是以英文跟歌迷打招呼：「What’s up Taipei！」接著以中文說道：「好久不見，台北歌迷我愛你們！我很想念你們！」

廣告 廣告

而後RAIN笑說這些中文他練了很久，因此詢問：「我的發音怎麼樣？我的發音還可以嗎？」還以中文又問了一次歌迷：「可以嗎？」他還透露為了今天的演唱會，一早就一直運動，因為想要行動敏捷，而演唱會進入到抒情歌曲時，RAIN再度把披在身上的外套脫掉，秀出精壯的身材。

更多FTNN新聞網報導

Rain宣布攻蛋開唱！感性告白粉絲 「這次意義非凡」

BTS傳將於台灣開唱！地點選在高雄世運 時間點曝光

蔡依林元旦大巨蛋開唱！「穿球鞋演出」 突鬆口：有加場的動力

