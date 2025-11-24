Rain驚喜宣布明年小巨蛋開唱！11/29優先購、11/30 Klook開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看

韓流天王Rain無預警宣布重返台灣，將於2026年1月17日在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINING: ENCORE》演唱會，演唱會門票將於11/29開放凱基證券、銀行客戶優先購，11/30上午11點半在Klook開賣。這是他暌違20年再次登上台北小巨蛋舞台，也是巡演《Still Raining》的升級版「Encore」場，象徵他與台灣粉絲之間跨越時光的深厚情誼。本次巡演除帶來全新舞台設計與視覺特效外，更將台北列為亞洲首站，消息一出引發粉絲熱烈討論。Rain演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

韓流天王Rain暌違20年重返台北小巨蛋，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱。（圖／大步整合行銷提供）

Rain演唱會｜時間地點

演出日期：2026/01/17（六）19:00

演出地點：台北小巨蛋

Rain演唱會｜售票時間

【凱基證券客戶專屬優先購票】

售票時間：2025/11/29（六）10:00～12:00

購票資格：

➊擁有凱基證券帳戶

➋綁定凱基銀行

➌2025/10/30～2025/11/20 任一筆不限金額之股票交易

➍活動網頁登錄

將於2025/11/28前將透過Email及簡訊通知購票網址及密碼予符合資格之客戶。

售票平台：Klook

官網資訊

【凱基銀行財富客戶專屬優先購票】

售票時間：2025/11/29（六）15:00～17:00

購票資格：

➊於 2025/11/16（日）23:59:59 前具凱基銀行個人財富管理會員頂富、尊富、聚富及昇富任一會員資格者。

➋於 2025/11/17（一）檢核日前日往來資產總額達新臺幣100萬元以上（即昇富會員等級），亦可享有本次優先購票優惠。

售票平台：Klook

官網資訊

【全面開賣】

售票時間：2025/11/30（日）11:30

售票平台：Klook

提醒：建議提前註冊Klook會員，以免購票當日流量擁擠影響結帳流程。

Rain《Still Raining Encore》巡迴演出前進台北。（圖／大步整合行銷提供）

Rain演唱會｜票價、座位圖

演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$800

身障優惠票：$400

座位圖：

Rain小巨蛋演唱會座位圖。（圖／大步整合行銷）

Rain演唱會｜必聽歌單

韓流天王Rain（鄭智薰）出道以來以強烈舞台魅力與精湛唱功聞名，是韓國首位登上台北小巨蛋開唱的歌手。代表作涵蓋R&B、舞曲及抒情多種曲風，深受亞洲樂迷喜愛。

《It's Raining》

《Rainism》

《LA SONG》

《The Best Present》

《Switch to Me》（with J.Y. Park）

廣告 廣告

（影片來源：RAIN's Official Channel、1theK、JYP Entertainment YouTube，如遭移除敬請見諒）

💠更多演唱會懶人包💠

● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱

● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱

● Energy演唱會：2026/1/10、1/11 台北小巨蛋開唱

● 2025 金唱片頒獎典禮：2026/1/10 台北大巨蛋登場

● 王心凌演唱會：2026/1/23、1/24 台北小巨蛋開唱