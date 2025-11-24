Rain驚喜宣布明年小巨蛋開唱！11/29優先購、11/30 Klook開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
韓流天王Rain無預警宣布重返台灣，將於2026年1月17日在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINING: ENCORE》演唱會，演唱會門票將於11/29開放凱基證券、銀行客戶優先購，11/30上午11點半在Klook開賣。這是他暌違20年再次登上台北小巨蛋舞台，也是巡演《Still Raining》的升級版「Encore」場，象徵他與台灣粉絲之間跨越時光的深厚情誼。本次巡演除帶來全新舞台設計與視覺特效外，更將台北列為亞洲首站，消息一出引發粉絲熱烈討論。Rain演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
Rain演唱會｜時間地點
演出日期：2026/01/17（六）19:00
演出地點：台北小巨蛋
Rain演唱會｜售票時間
【凱基證券客戶專屬優先購票】
售票時間：2025/11/29（六）10:00～12:00
購票資格：
➊擁有凱基證券帳戶
➋綁定凱基銀行
➌2025/10/30～2025/11/20 任一筆不限金額之股票交易
➍活動網頁登錄
將於2025/11/28前將透過Email及簡訊通知購票網址及密碼予符合資格之客戶。
售票平台：Klook
【凱基銀行財富客戶專屬優先購票】
售票時間：2025/11/29（六）15:00～17:00
購票資格：
➊於 2025/11/16（日）23:59:59 前具凱基銀行個人財富管理會員頂富、尊富、聚富及昇富任一會員資格者。
➋於 2025/11/17（一）檢核日前日往來資產總額達新臺幣100萬元以上（即昇富會員等級），亦可享有本次優先購票優惠。
售票平台：Klook
【全面開賣】
售票時間：2025/11/30（日）11:30
售票平台：Klook
提醒：建議提前註冊Klook會員，以免購票當日流量擁擠影響結帳流程。
Rain演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$800
身障優惠票：$400
座位圖：
Rain演唱會｜必聽歌單
韓流天王Rain（鄭智薰）出道以來以強烈舞台魅力與精湛唱功聞名，是韓國首位登上台北小巨蛋開唱的歌手。代表作涵蓋R&B、舞曲及抒情多種曲風，深受亞洲樂迷喜愛。
《It's Raining》
《Rainism》
《LA SONG》
《The Best Present》
《Switch to Me》（with J.Y. Park）
（影片來源：RAIN's Official Channel、1theK、JYP Entertainment YouTube，如遭移除敬請見諒）
