Rain驚喜宣布明年小巨蛋開唱！11/30 Klook開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
韓流天王Rain無預警宣布重返台灣，將於2026年1月17日在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINING: ENCORE》演唱會，演唱會門票將於11/30上午11點半在Klook開賣。這是他暌違20年再次登上台北小巨蛋舞台，也是巡演《Still Raining》的升級版「Encore」場，象徵他與台灣粉絲之間跨越時光的深厚情誼。本次巡演除帶來全新舞台設計與視覺特效外，更將台北列為亞洲首站，消息一出引發粉絲熱烈討論。Rain演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
Rain演唱會｜時間地點
演出日期：2026/01/17（六）19:00
演出地點：台北小巨蛋
Rain演唱會｜售票時間
售票時間：2025/11/30（日）11:30
售票平台：Klook
提醒：建議提前註冊Klook會員，以免購票當日流量擁擠影響結帳流程。
Rain演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800；身障優惠票 $3400／$2900
座位圖：待公布
Rain演唱會｜必聽歌單
韓流天王Rain（鄭智薰）出道以來以強烈舞台魅力與精湛唱功聞名，是韓國首位登上台北小巨蛋開唱的歌手。代表作涵蓋R&B、舞曲及抒情多種曲風，深受亞洲樂迷喜愛。
《It's Raining》
《Rainism》
《LA SONG》
《The Best Present》
《Switch to Me》（with J.Y. Park）
（影片來源：RAIN's Official Channel、1theK、JYP Entertainment YouTube，如遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
● Energy演唱會：2026/1/10、1/11 台北小巨蛋開唱
● 2025 金唱片頒獎典禮：2026/1/10 台北大巨蛋登場
● 王心凌演唱會：2026/1/23、1/24 台北小巨蛋開唱
