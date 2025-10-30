Rain驚喜宣布明年「攻蛋」開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看
生活中心／陳佳侖 台北報導
亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今天(10/30) 無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，重磅宣布將於2026年1/17於台北小巨蛋舉辦【2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAPIEI 】台北安可場演唱會！
不到一年又再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地舉辦返場演唱會，足見Rain對台灣粉絲的重視與深厚情誼！消息一出，立刻引發歌迷熱烈暴動，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐爸終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」掀起社群暴動。
此次【2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI 】 台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手！而20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人，歷久不衰！
韓流天王Rain暌違20年重返台北小巨蛋，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱。（圖／大步整合行銷） 這場名為《Still Raining:Encore》的巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地城市啟程，屆時將巡迴到全球各城市，而台北站成了Rain最新官宣的亞洲第一個地點，展現出他在亞洲樂壇不墜的人氣與強大號召力！而此次巡迴主題為「Encore 巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版《Still Rainning》舞台，更以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。主辦單位透露：「為了能在台北與粉絲們一起迎接最精彩的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。
韓流天王Rain暌違20年重返台北小巨蛋，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱。（圖／大步整合行銷） 【2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI 】 將於2026年1月17日（星期六）在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800 五種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。
★【2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE> 】TAIPEI
▲演出日期：2026.1.17 台北小巨蛋
▲售票時間：2025.11.30 (日) 上午11:30 啟售
▲售票系統：klook 官網
▲票價：6800、5800、4800、3800、2800
※身障優惠票：3400、2900
▲出品：RAIN Company、HS E&S
▲主辦單位：大步整合行銷
