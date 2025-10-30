Rain驚喜宣布重返小巨蛋 歌迷嗨翻：歐爸回來了

Rain宣布明年1月17日台北小巨蛋開唱。（大步整合行銷提供）

亞洲韓流天王Rain今年2月以全新巡演《Still Raining》首次登上高流引爆熱潮，在台粉熱情敲碗聲中奇蹟「喚雨」成功。今（30日）突襲宣布將於2026年1月17日重返台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉-TAIPEI」台北安可場，消息一出，歌迷瞬間暴動，紛紛留言「這次一定搶到票！」、「Rain歐爸回來了！」、「要看現場肌肉秀！」，社群掀起狂熱討論。

「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉-TAIPEI」台北安可場也將是Rain第二次攻蛋，對他意義非凡。2006年因主演《浪漫滿屋》爆紅全亞洲的他，20年前首次登上小巨蛋，以國際巨星規格與招牌濕背肌情秀掀起轟動，成為首位在台北小巨蛋開唱的韓國歌手。如今再度回歸同一舞台，Rain感性表示：「這場演唱會象徵我與台灣粉絲跨越時間的連結，也是我用音樂再次證明『Still Raining』魅力依舊不減。」

Rain〈STILL RAINING: ENCORE〉演唱會台北場海報。（大步整合行銷提供）

《Still Raining:Encore》巡演將於今年11月底自美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大起跑，陸續巡迴全球多個城市，而台北站則是官方公布的亞洲首站，展現Rain在亞洲樂壇屹立不搖的超強號召力。本次「Encore巡演」以「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」為核心概念，將呈現升級版《Still Raining》舞台，以嶄新視覺特效與高水準編舞打造震撼演出，讓「雨迷」再度沉浸於他結合力量與美感的極致魅力中。

Rain今年初在高流舉辦演唱會，意猶未盡宣布明年初台北見。（大步整合行銷提供）

主辦單位表示：「安可場舞台將超越原有基礎，Rain希望與台灣粉絲一起迎接最精彩的2026年。」「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉-TAIPEI」將於2026年1月17日（週六）在台北小巨蛋登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於 KLOOK正式開賣，票價分為NT.$6,800元、$5,800元、$4,800元、$3,800元、$2800元五種，詳情可上大步整合行銷FB與IG查詢。

