Rain驚喜宣布重返小巨蛋 歌迷嗨翻：歐爸回來了
亞洲韓流天王Rain今年2月以全新巡演《Still Raining》首次登上高流引爆熱潮，在台粉熱情敲碗聲中奇蹟「喚雨」成功。今（30日）突襲宣布將於2026年1月17日重返台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉-TAIPEI」台北安可場，消息一出，歌迷瞬間暴動，紛紛留言「這次一定搶到票！」、「Rain歐爸回來了！」、「要看現場肌肉秀！」，社群掀起狂熱討論。
「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉-TAIPEI」台北安可場也將是Rain第二次攻蛋，對他意義非凡。2006年因主演《浪漫滿屋》爆紅全亞洲的他，20年前首次登上小巨蛋，以國際巨星規格與招牌濕背肌情秀掀起轟動，成為首位在台北小巨蛋開唱的韓國歌手。如今再度回歸同一舞台，Rain感性表示：「這場演唱會象徵我與台灣粉絲跨越時間的連結，也是我用音樂再次證明『Still Raining』魅力依舊不減。」
《Still Raining:Encore》巡演將於今年11月底自美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大起跑，陸續巡迴全球多個城市，而台北站則是官方公布的亞洲首站，展現Rain在亞洲樂壇屹立不搖的超強號召力。本次「Encore巡演」以「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」為核心概念，將呈現升級版《Still Raining》舞台，以嶄新視覺特效與高水準編舞打造震撼演出，讓「雨迷」再度沉浸於他結合力量與美感的極致魅力中。
主辦單位表示：「安可場舞台將超越原有基礎，Rain希望與台灣粉絲一起迎接最精彩的2026年。」「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉-TAIPEI」將於2026年1月17日（週六）在台北小巨蛋登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於 KLOOK正式開賣，票價分為NT.$6,800元、$5,800元、$4,800元、$3,800元、$2800元五種，詳情可上大步整合行銷FB與IG查詢。
更多鏡週刊報導
坦言與王子已多年沒聯絡 羅志祥：我沒有資格評論別人的事
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
其他人也在看
華山基金會舞動拐杖節 籲關注老人議題（3） (圖)
華山基金會30日在台北車站前廣場舉辦「愛老人111舞動拐杖節」公益活動，許多小朋友快閃街頭，和百歲人瑞一起做公益，呼籲社會大眾關懷老人。中央社 ・ 14 小時前
臺北關核准登記 晶兆成保稅工廠揭牌
晶兆成科技公司三廠經臺北關核准登記為保稅工廠，臺北關副關務長許志仁二十九日赴該廠，與該公司總經理林育全共同主持揭牌儀式。臺北關表示，經海關核准登記為保稅工廠，享有進口原料加工外銷免徵稅費之優惠，能降低業者營運成本，提升廠商國際競爭力。該關將秉持一貫服務精神，提供更便捷優質的通關環境，以期協助保稅廠商爭取更多商機拓展外銷。晶兆成科技成立於二○○八年，是台灣封測廠力成科技集團之子公司，為全球積體電路測試提供專業服務。在儲存與邏輯晶圓測試及邏輯成品（IC）測試服務，憑藉專業優勢滿足客戶需求。除現有的晶兆成保稅工廠以及二廠保稅工廠，本次申請三廠一併加入保稅的營運範疇。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
GD開唱房價飆漲！西門町旅館每晚「喊價8000」，網笑：寧願當日來回
國內旅遊高房價問題再度引發討論，近日一名網友發現，台北西門町某間旅宿在週末每晚房價竟高達8000元，兩晚合計超過1.6萬元造咖 ・ 13 小時前
醜聞再起！陸網美爆鋼琴王子李雲迪趁昏睡「做齷齪勾當」
鋼琴王子李雲迪再度捲入醜聞！大陸網美司曉迪近日在社群平台發文，指控李雲迪對方曾邀請她到瑰麗酒店，趁她服用安眠藥昏睡後「做齷齪勾當」，隨後又將她的聯係方式拉黑。中天新聞網 ・ 6 小時前
總統指示訂定各縣市減碳額度 環境部將找地方研議
總統府「國家氣候變遷對策委員會」今天(30日)召開第五次會議，環境部長彭啓明晚間在會後記者會上指出，減碳並非僅是中央政府的工作，賴清德總統要求訂出各縣市政府須負擔的減碳額度，環境部將積極與地方政府研議。此外，彭啓明也表示，綠能發展受到假訊息干擾，但淨零目標一定要靠再生能源，大家必須共同面對。 日前網路謠傳台南烏山頭水庫水面光電板以藥水清洗、汙染當地水質，遭經濟部嚴正駁斥。總統府「國家氣候變遷對策委員會」30日召開第五次會議，多名委員在會中提及此事。總統府發言人郭雅慧在會後記者會上轉述，台灣公民參與協會創會理事長何宗勳指出，相關錯誤訊息讓從事再生能源推動的業者與學者受到很大的打擊，希望國家能有打擊假訊息更科學的方法與工具；台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯也提出呼應，希望政府建構資訊平台，推動氣候資訊誠信，並防堵假訊息。 環境部長彭啓明表示，綠能推動確實受到假訊息的干擾，導致過去一段時間的發展稍微緩慢一點，但想要達到淨零就一定要靠再生能源；企業要加入RE100或是減碳的行列，再生能源也是唯一的選擇；而站在國家能源安全角度，台灣應保有不仰賴國外進口的再中央廣播電台 ・ 6 小時前
8年前擔任坣娜婚禮嘉賓 郭子乾震驚曝內幕
生活中新／高子涵、陳泊翰、SNG 台北報導知名歌手坣娜驚傳病逝，享年59歲。消息震驚演藝圈，據知情人士透露，她最終是不敵胰臟癌辭世，還傳出她低調要求親人封鎖消息。昔日曾在婚禮上表演模仿脫口秀的郭子乾說"真的很震驚"，好友彭斯民還分享坣娜塵封7年遺作，翻唱潘越雲"謝謝你曾經愛我"等10手金曲，感慨"沒機會出版了"。民視 ・ 6 小時前
天海祐希女王氣場太強！前輩也喊害怕：早上先偷看她臉色
由天海祐希主演日劇《女王偵訊室2025》首集邀來實力派男星山本耕史飾演一位坐著輪椅、積極求表現的新聞主播，他現實中是女演員堀北真希的丈夫，一登場即掀起話題，甚至為掩蓋自身過失企圖讓妻子認罪，山本耕史幽默表示：「我為了來《女王偵訊室》報到，還特地晨起健身熱身，這部戲真的讓人全力以赴！」中時新聞網 ・ 10 小時前
NewJeans官司一審慘敗！私接活動最高罰10億 「無限期冷凍」拚上訴
南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約爭議歷經近一年，今（30日）迎來一審結果。首爾中央地方法院裁定，NewJeans與ADOR之間的專屬合約仍具效力，ADOR全面勝訴。法院同時指出，ADOR解任前代表閔熙珍的行為，並不構成違反專屬合約，也不影響公司履行藝人經紀義務的能力。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
當日到店取貨誰最速？ PChome新Baby「超速配」對戰「蝦皮直營」！
網家PChome的新Baby「超速配」本（10）月剛誕生，其實搶在PChome之前，蝦皮購物就推出了「當日到貨」服務，購買「蝦皮直營」賣場內的指定商品就可在「蝦皮店到店」門市內取貨。兩者皆是引導消費者到門市取貨，不過目前PChome提供的商品種類較爲豐富、同時搶攻晨間與夜間取件市場，蝦皮購物則是配送範圍更廣且祭出店到店免運費，雖說今（2025）年雙11電商亮點有限，但比拼物流整合度為未來佈局先行練兵，也小有煙硝味。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
吳怡農宣布了！將參戰2026台北市長選舉 壓線赴黨中央遞交意願表
即時中心／廖予瑄報導外界矚目綠營如何布局2026年地方政府選舉，民進黨日前公告，欲參選2026年縣市長者，可在10月31日前填寫「表達意願表」，並送交組織部，以提供選舉對策委員會參考。對此，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，明（31）日將前往中央黨部遞交意願表，「盼成為台北最強戰力」，他並直言，未來將把台北市打造成一座更具韌性與前瞻性的首都。民視 ・ 9 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆劈腿王子？范姜彥豐控訴「婚內出軌」道德淪喪
粿粿與范姜彥豐近期婚變消息頻傳，沒想到29日范姜彥豐突然爆炸性發言，直接標註粿粿與王子邱勝翊，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」粿粿則於下午一點左右打破沉默回應：「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，認了3年婚變。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前