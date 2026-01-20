Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼

Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」

Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱（圖／小娛樂）

該名粉絲在社群上表示，由於聽覺障礙，溝通需要讀唇語或即時字幕輔助，當天她很驚喜被Rain點名，但以為對方是要她跟著唱，結果Rain跺腳、又再點名了一次，「我看他比UPUP以為是要我聲音要再高一點。」自己也不好意思地說了抱歉。

廣告 廣告

由於該名粉絲與同行兩位友人皆為聽障，喜歡Rain跳舞和平時搞笑、愛家的好形象，雖說聽力上有障礙，還是去了高雄和台北看演唱會，20年前的演唱會也有去。

該名被Rain點名沒有跟著跳舞的粉絲，發文解釋自己是聽障人士（圖／翻攝自Threads）

「今天剛好是我的生日，雖然被Rain點名已是最棒的生日禮物，但許願第三個不能說的願望，就是想讓Rain看到這篇文章，希望Rain知道我的狀況，我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格。」於是寫下這篇貼文。

熱心的網友紛紛幫忙標記Rain的Threads帳號，沒想到Rain真的於20日上午回應該篇貼文，開頭就先是道歉：「我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。」藉此機會，也讓他認知到後來的演出，都應該要更加細心經營。

Rain演唱會（圖／小娛樂）

Rain同時真心祝福粉絲生日快樂，並感動對方願意來看演出：「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

Rain平時就有經營Threads，不過從未用過回應或轉發功能，該則留言成為他的首次回覆，讓粉絲們驚喜萬份，以繁體中文回覆，更是讓大家讚賞他的貼心和用心，成為一段佳話。