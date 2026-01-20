Rain點名粉絲為何不跳？得知真相「全中文」親致歉 暖爆萬人

Rain親自用中文回覆粉絲，作風相當親民。(圖／范揚光攝)

韓國天王Rain上周六（17日）重返台北小巨蛋開唱，距離上次已經睽違20年之久，沒想到過程中發生一段小插曲，他當時見到搖滾區有名粉絲拿著手機狂拍，卻沒有隨著音樂熱舞，便作勢「生氣」模樣質問對方：「你為什麼不跳」，逗趣反應笑翻所有人，被點名的粉絲事後還原當下情況，真相居然暗藏洋蔥。

被Rain點名的粉絲，趁著生日時在threads發文還原始末，她表示並非不想熱舞，而是本身有聽覺障礙，需要靠讀唇或即時字幕輔助，導致當下沒有聽懂Rain和翻譯說什麼，甚至把他比出的手勢，誤以為是聲音要再唱高一點，事後才意識到為何不直接跟Rain比手語，會發這篇文是希望讓Rain得知狀況，不要把她當作是「不聽話的粉絲」 。

廣告 廣告

Rain用「全中文」回覆粉絲。(圖／Threads)

沒想到這篇PO文釣出Rain本尊，甚至用「全中文」做回覆，Rain一開頭就向該粉絲致歉，「真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音，是我不夠體貼、考慮不周，真心祝你生日快樂」，雖然發生這段插曲，彼此也因此擁有美好回憶，Rain允諾藉著這次經驗，未來在演出時會更加注意細節，接著相當感謝該名粉絲來觀賞演唱會，「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那份溫暖的眼神，以及那份真心為我加油，真誠滿滿的目光」。

眼見Rain親自回覆粉絲，網友紛紛留言：「全繁體中文，歐巴也太讓人感動」、「Rain真的的回你了，還用中文」、「能追到金泰希的男人果然不簡單」、「不是粉絲的我都被圈粉了」，至於原PO則是難以置信會得到Rain親自回覆，她希望Rain不要為此感到抱歉，能被欽點已經是最棒的生日禮物，接著敲碗未來演唱會能有「中文聽打即時字幕同步」，這樣就能彼此互動，若還有機會被欽點，一定會用力「跳起來」。

Rain二度在台北小巨蛋開唱。(圖／范揚光攝)

更多中時新聞網報導

NBA》家鄉優勢加持 華格納助隊擒熊

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年