Rain「最強肉體」全面備戰！1/17再攻小巨蛋 親揭每天必做這件事

Rain很期待相隔20年的台北小巨蛋演出。大步整合行銷提供

韓流天王Rain將在明年1月17日在台北小巨蛋開唱，搶先送上新年祝福的他，問候台粉說：「你們知道2026年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻！」更用中文問候歌迷，提前拜早年。

Rain透露已為了台北演唱會全力以赴地準備。大步整合行銷提供

Rain在問候影片中，用字正腔圓的中文說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白。Rain表示十分難忘20年前台北小巨蛋的滿場歌迷，RAIN形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」

Rain也不忘向台粉暖心喊話，誠摯邀請大家一起支持《Still Raining Encore》台北站演出，最後更以招牌笑容向粉絲約定：「我們到時候見囉，再見！」一席話讓粉絲隔著螢幕也感受到滿滿誠意與攻蛋倒數的熱血氛圍。

Rain近期帶著「Still Raining Encore」巡演的超狂舞台成功征服美國歌迷，加上先前在美國紐約場上，他裸上身化身DJ在社群全面瘋傳洗版，提及二度攻蛋是否會「延續」先前紐約場的火辣尺度再度放送養眼福利給粉絲？他則以專業態度回應：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」

被粉絲封為「最強肉體」的他，出道以來皆保持著精壯身材數十年如一日，他特別分享自己凍齡及維持狀態的兩大祕訣正是「早睡早起，並堅持運動。」自律的RAIN透露自己每天一早起床第一件事就是「運動」，在旁人眼中是「健身狂」的他稱自己是「習慣性運動的人」，並強調：「我會保持至少每天運動30分鐘到1小時的習慣，如果時間不允許，下午也一定會抽空運動。」

Rain透露早睡早起跟每天運動，是他維持身材的關鍵。大步整合行銷提供

如此堅持也顯現他出道23年對工作敬業的態度。而把健身當日常的Rain更大方分享自己的「健身菜單」，他透露自己上健身房會以力量訓練為主、快節奏運動為輔，以雙管齊下的方式來達到有氧及增肌的效果。而除了規律運動，Rain在籌備演唱會的過程中，對於飲食控制也特別注意，他表示：「平時會盡量以清淡、不刺激的食物為主，不過，為了不讓自己太有壓力，也會適當地享受想吃的食物。」

除了忙著準備《Still Raining Encore》巡演，一刻不得閒的Rain，這陣子更當起空中飛人飛到世界各地參加活動會歌迷，不久前更在新加坡音樂節巧遇香港演員鄭伊健，更在活動上握手寒暄並留下合照身影，Rain透露從小就覺得鄭伊健是很出色的演員，更希望將來有機會跟鄭伊健合作。提及2026年的工作計畫，Rain開心表示將會推出全新專輯及新劇，更不忘再次跟台粉喊話：「最重要的計劃就是明年1/17將再次登上台北小巨蛋表演，這場巡演對我意義重大，希望大家屆時能來現場一起狂歡，”Let’s make it rain together！”」Rain小巨蛋門票購票洽klook。



