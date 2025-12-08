專注於全彩膽固醇液晶 (ChLCD) 顯示技術的虹彩光電 (Iris Optronics) 稍早宣布，正式與日本電力公司展開合作，並且於11月中旬在日本八王子市與知名觀光地高尾山舉辦的活動中，首度公開展示了以全彩電子紙打造的「電線桿智慧顯示應用」，這項技術不僅能取代傳統印刷廣告，更具備耐極端氣候特性，即使在-20°C至85°C的環境下也能正常運作。

虹彩光電攜手日本電力公司，首創以全彩膽固醇電子紙打造「智慧電線桿」

瞄準日本3600萬根電線桿數位轉型商機

根據日本國土交通省統計，日本全國約有高達3600萬根電線桿，其中約三分之二由配電業者持有，長期以來都是都市宣傳與廣告的重要載體。為了呼應數位轉型趨勢，虹彩光電此次推出的解決方案，採用了可依電線桿結構彈性拼接的模組化設計，讓原本靜態的柱體搖身一變成為多螢幕同步更新的數位看板。

廣告 廣告

技術規格方面，採用的是虹彩光電最新一代膽固醇液晶顯示技術，具備1678萬色的全彩影像表現。針對戶外嚴苛的使用環境，該技術強調其「超寬溫運作」能力，能在-20°C至85°C的溫差範圍內保持畫面清晰與穩定，並且符合日本嚴格的設備審查規範。

雲端管理提升10倍效益，兼具防災警示功能

相較於傳統印刷海報更換週期長且需仰賴大量人工維護成本，導入電子紙技術後，業者可透過雲端數位化管理，單日完成10倍以上的廣告內容更新頻次，大幅提升媒體使用效率與收益。

此外，膽固醇電子紙的「雙穩態」特性 (即斷電後仍可維持畫面顯示)，使其具備極低功耗優勢。虹彩光電指出，這項特性讓智慧電線桿能成為災害時期的重要公共資訊節點，即使在停電或低功率狀態下，仍能持續顯示交通狀況、氣象資訊或警示訊息，協助地方政府進行防災行動。

虹彩光電表示，這項落地成果象徵其技術在日本市場取得突破，未來將持續推動軟性與曲面顯示技術，將應用場景從電線桿延伸至更多公共空間，落實無紙化與低碳化的永續願景。

更多Mashdigi.com報導：

傳Netflix以每股28美元獨家洽談收購華納兄弟探索，鎖定影視與串流資產、力壓派拉蒙天舞 (更新)

亞馬遜技術長：AI從來不應取代開發者，呼籲從「文藝復興」邁向「T型」人才發展

傳Meta計畫大幅削減元宇宙開支，Reality Labs面臨30%預算刪減與裁員、重心全面轉向AI