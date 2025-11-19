〈You Raise Me Up〉原唱要來了！喬許葛洛班明年2月登台

喬許葛洛班活躍於音樂、舞台劇與戲劇等多個領域。（Timeless Asia提供）

美國創作歌手喬許葛洛班（Josh Groban）明（2026）年將帶著巡演「GEMS World Tour」來台，2月11日在台北國際會議中心（TICC）開唱，同時是首個曝光的亞洲站，把這份音樂旅程帶來台北，搭配完整視覺燈光效果，呈現他出道20年來最具代表性的傳世作品與粉絲喜愛的曲目。

喬許葛洛班以渾厚、細膩的聲線著稱，跨界風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂，全球專輯累積銷量突破3500萬張，代表作品包含〈To Where You Are〉、〈Evermore〉及全球傳唱度超高的〈You Raise Me Up〉。曾與安德烈波伽利、莎拉布萊曼、蘿拉菲比安、芭芭拉史翠珊及夏綠蒂等世界級音樂巨星合作，累積豐富音樂成就。

喬許葛洛班將帶著巡演「GEMS World Tour」來台開唱。（Timeless Asia提供）

他也曾主演舞台劇《理髮師陶德》、《娜塔莎、皮埃爾與1812年的大彗星》，並入圍東尼獎與葛萊美獎，還曾參與《歡樂合唱團》、《戇直警察》以及《熟男型不型》等影視作品，展現橫跨音樂、舞台劇與戲劇的多重身份。此外，他創立的基金會「Find Your Light Foundation」，以藝術教育支持青少年，延伸舞台之外的影響力。

「Josh Groban： GEMS World Tour – Taipei」將於本月27日上午10點開放遠傳優先購票，11月28日中午12點全面開賣。更多演出資訊請關注主辦Timeless Asia官方社群。

