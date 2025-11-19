〈You Raise Me Up〉喬許葛洛班亞洲巡演「台北搶頭香」 2/11嗨翻TICC搶票時間快筆記

喬許葛洛班將於明年2月11日來台會歌迷。Timeless Asia 提供

以迪士尼電影主題曲〈Evermore〉與經典金曲〈You Raise Me Up〉知名的美國創作歌手喬許葛洛班（Josh Groban）將於明年來台會歌迷，台北將成為他亞洲巡演首站。

喬許葛洛班以其渾厚、細膩的聲線著稱，音樂風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂等多元跨界領域，全球專輯累積銷量已突破3,500萬張。他的代表作品包含〈To Where You Are〉、迪士尼電影主題曲〈Evermore〉以及多年來受到全球傳唱的經典金曲〈You Raise Me Up〉。

今年五月，喬許葛洛班甫於拉斯維加斯凱薩宮成功舉辦了五場《GEMS》演出，每場皆吸引滿場觀眾，該系列演出也成為此次世界巡演的前哨站。明年2月11日，喬許葛洛班將在台北國際會議中心（TICC）帶來「GEMS World Tour」世界巡迴演唱會，門票將於2025年11月27日上午10點開放遠傳優先購票，並於11月28日中午12點在售票系統全面開賣。

Timeless Asia x Hype Records《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》 活動日期 EVENT DATE｜2026 年 2 月 11 日 演出地點 VENUE｜TICC 台北國際會議中心 大會堂（台北市信義路五段1號） 票價 TICKET PRICE｜$5880/$5380/$4680/$4280/$3680/$2980/$2680/$1880 VIP 套票 VIP Package | $14300/$13800/$8300/$7900 Josh Groban 官方會員優先購：11月19日10:00AM至11月20日10:00PM 遠傳用戶優先購：11月27日10:00AM至11月27日10:00PM 全面公開啟售：11月28日12:00PM起



