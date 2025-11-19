〈You Raise Me Up〉成為生涯代表曲 喬許葛洛班首次台灣演唱會

樂迷終於有機會在台聽到喬許葛洛班唱的〈You Raise Me Up〉。（Timeless Asia提供）

以〈You Raise Me Up〉大紅大紫的美國創作歌手喬許葛洛班（Josh Gorban）宣布首度來台舉辦演唱會，將於2026年2月11日首度在台北國際會議中心舉辦「 GEMS World Tour」世界巡迴演唱會亞洲首站，和台灣樂迷分享他橫跨20年的音樂旅程。

喬許葛洛班在2004年的專輯《愛已近》與大衛佛斯特合作翻唱〈You Raise Me Up》（中譯：你鼓舞了我》，不但在該年Billboard百大單曲榜排名第73位，隔年歌曲入圍葛萊美獎，也成為他的生涯代表歌曲。 去年5月，喬許葛洛班於美國拉斯維加斯的凱薩宮（Caesars Palace）舉辦一連五場、場場完售的《GEMS》專場演出，以其橫跨生涯的經典金曲為核心，帶來震撼全場的音樂盛宴。這系列演出也成為他「GEMS World Tour」世界巡演的序章。演藝事業橫跨百老匯、影視與全球巡演，還曾與安德烈·波伽利、莎拉·布萊曼、蘿拉·菲比安、芭芭拉·史翠珊及夏綠蒂（Charlotte Church）等世界級音樂巨星合作，累積豐富音樂成就。

喬許葛洛班首次台灣演唱會，明年2月11日在台北TICC登場。（Timeless Asia提供）

喬許葛洛班這次來到台北演出，將呈現他的經典舞台，搭配精心設計的燈光與視覺效果，帶領觀眾走向從柔情細膩到氣勢磅礴的音樂旅程，沉浸於他最獨特的歌聲與音樂世界。Timeless Asia x Hype Records Presents: 「Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei」將於 2026 年 2 月 11 日晚間在台北國際會議中心（TICC）隆重登場，門票將於 2025年11月27日上午 10 點於 KKTIX 開放遠傳用戶優先購，並於 11 月 28 日中午 12 點起全面開賣。票價 TICKETPRICE｜$5880/$5380/$4680/$4280/$3680/$2980/$2680/$1880元。VIP 套票 VIP Package | $14300/$13800/$8300/$7900元，更多演出資訊請關注主辦單位 Timeless Asia 官方 FB/ IG（@sotimeless.asia）

