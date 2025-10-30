台灣樂天市場今日 (10/30) 宣布，正式啟動年度最大檔期「享樂日本雙11」購物節，活動自10月30日起至11月11日止。今年樂天市場將主軸聚焦於「日本好物 × 品牌合作」，嚴選11大日本人氣品牌推出限定優惠，並且祭出獨家App下單提供11%樂天點數回饋，更將抽出價值11萬的雙人飛日本大禮包。

樂天市場主打「享樂日本」的雙11啟動，更以跨境形式將台灣商品銷往日本

同時，活動也將全面串聯樂天集團生態圈資源，包含樂天Kobo新品「閱讀器＋翻頁器組合」獨家預購、樂天旅遊訂房5折起，以及2026樂天女孩桌曆獨家首賣等。

而台灣樂天市場更說明打造全台唯一「消費者+品牌商」雙向活動，將透過樂天首選項目協助品牌商以跨境電商形式，將台灣商品透過日本樂天市場線上銷售，並且透過線下方式進駐日本百貨展售。

另一方面，台灣樂天市場也宣布旗下樂天旅遊將擴大服務範圍，不僅能讓台灣消費者透過其服務預訂日本住房，更能預訂全球範圍的住宿飯店，房源更涵蓋全球超過40萬間海外住宿選擇。

瞄準「品質消費」，推獨家、限量、高回饋組合

樂天市場觀察指出，電商促銷常態化下，消費者心態已從單純「搶便宜」轉向「重品質、懂品牌」。因此，今年雙11以「不只買便宜，更要買得有品味」為主軸，透過「獨家、限量、高回饋」三重組合，提供精選日本商品。

除了透過App下單提供11%回饋外，活動期間也將提供千萬優惠券天天領、限時5折夯品搶購等優惠。

嚴選11大日本品牌，App獨家11%回饋

樂天市場此次嚴選11個橫跨運動時尚、居家生活與美食的日本人氣品牌，推出雙11限定優惠，活動期間透過樂天市場App下單，均可享11%樂天點數回饋 (部分優惠或有排除，以活動頁面為準)：

• Mizuno (美津濃): 指定款 NT$1,111 + 11% 回饋

• EDWIN (愛德恩): 機能丹寧 5 折起 + 11% 回饋

• Panasonic: 家電 9 折專區 + 11% 回饋

• ASICS (亞瑟士): 指定款 NT$1,111 + 11% 回饋

• PORTER: 精選包款領券折 NT$1,111 + 11% 回饋

• Montbell: 全館最高現折 NT$333 (滿額再折) + 11% 回饋

• TESCOM: 美髮家電 9 折 + 11% 回饋

• ZOJIRUSHI (象印): 指定商品 95 折 + 11% 回饋

• NITORI (宜得利家居): 超值商品 9 折起 + 11% 回饋

• 然花抄院: 秋季限定禮盒 NT$1,111 + 11% 回饋

• Botanist: 85 折起 + 20% 點數回饋 (加碼)

跨界串聯：BanG Dream!首賣、Kobo新品預購、旅遊5折、樂天女孩桌曆

此次雙11，樂天也整合集團資源，推出多項獨家或首發活動：

• BanG Dream! 獨家首賣：

官方授權《BanG Dream！少女樂團派對》MyGO!!!!! 與 Ave Mujica 系列商品於台灣樂天市場獨家首賣。

APP 下單同享 11% 回饋，活動期間再抽台灣限定特典海報。

• 樂天 Kobo 新品獨家預購：

年度新品「Kobo Remote 藍牙翻頁器」於樂天市場全台獨家預購。

搭配 Libra Colour 閱讀器組合價 NT$8,148，再享 11% 回饋與 500 元購書金。

樂天 Kobo 電子書同步推出雙 11 折扣 (天天領券折 111 元)。

• 樂天旅遊 5 折券 + 住宿最高 45 折：

11/11 當天開搶 1,111 張最高 5 折優惠券。

可再疊加住宿折扣，最高額外 45 折。

• 2026 樂天女孩桌曆獨家首賣：

即日起 (10/30) 獨家限量首賣。

11/11 上午 11:11 加碼推出限量 200 包 NT$1,111 驚喜福袋。

另有樂天桃猿年度總冠軍紀念商品預購，APP 下單享 11% 回饋。

強調理性消費，深化台日合作

台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，今年以「日本好物 × 品牌合作」為核心，鼓勵消費者從需求出發，理性選購實用商品。樂天市場希望以更有溫度與品味的方式，讓消費者在雙11期間「買得開心、用得滿意」。

樂天市場強調，將持續深化台日合作，推動日本直送與跨境購物服務，透過獨家回饋、限量首發與服務串聯，打造與眾不同的雙 11 購物體驗。

