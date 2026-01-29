過去幾年聽到企業資安，大家第一個想到的關鍵字幾乎是「勒索軟體」 (Ransomware)。不過，根據Synology今日 (1/29)公布的2026年《台灣企業資料保護大調查》 顯示，顯示風向已經改變。

勒索軟體退位！Synology 2026調查：企業資料頭號殺手竟是「人為疏失」，靠AI自動化補破網

這份針對600位中大型企業IT人員的調查顯示，過去經常成為威脅的勒索軟體已經滑落至第三名，取而代之成為企業心頭大患的竟然是「硬體故障」，以及大幅竄升的「人為疏失」。面對「內憂」大於「外患」的新局勢，Synology認為合適解決方案是：自動化。

手動備份成破口，半數企業災難復原需1小時以上

Synology台灣事業處業務暨行銷總監高志鵬分析，企業對於勒索軟體已經有一定的防禦意識與機制，反而因為IT人力不足，許多依賴「手動」執行的流程 (如誤刪檔案、參數設錯)成為全新漏洞問題。

調查中有幾個數據值得關注：

• 災難復原太慢：超過50%的企業在發生事故後，需要耗時1小時以上才能恢復關鍵服務，這對分秒必爭的商業環境來說是巨大打擊。

• 合規障礙是「人」：雖然六成企業有GDPR或ISO27001等市場合規需求，但62%的企業表示最大阻礙不是技術太難，而是「人員與資源不足」。

• 「偽」離線備份：雖然有30%企業採用離線備份，但許多實務操作仍是靠IT人員「手動插拔硬碟」或更換磁帶。這不僅耗時，緊急時刻也難以即時還原。

新武器登場：備份一體機與全快閃伺服器

為了減少「人」的變因，Synology在2026年的產品策略全面轉向「自動化」與「高效能」。

• ActiveProtect備份一體機：針對多據點企業設計，主打軟硬體整合與單一管理介面。重點在於內建不可變 (Immutable) 機制與自動化離線備份功能，不用再依賴人為操作，同時也能確保備份資料不會被人為竄改或手誤刪除。

• PAS7700雙主動全NVMe伺服器：這是Synology進軍高階市場的利器，採用雙控制器 (Active-Active)架構，即便單一節點掛點也能無縫切換。全NVMe的設計更是針對AI推論，或是高頻交易等對延遲極度敏感任務打造。

AI進入辦公室：地端私有雲AI更安心

除了硬體，Synology也在軟體端導入大量AI功能，試圖用AI補足IT人力缺口：

• Office AI助理：類似Copilot的功能，可協助撰寫文字、潤飾，甚至用自然語言就能撈出試算表公式。

• Synology Meet：支援即時語音轉文字與翻譯的私有雲會議系統。

• Synology AI Agent：未來計畫推出的IT智慧助手，以及純地端的大型語言模型 (On-prem LLM)，讓企業在享受AI便利的同時，不用擔心機密資料是否透過公有雲管道外洩。

