Rapper做國民黨主管遭批創作低俗 吳思瑤：不熟也沒聽過他的任何作品

記者楊士誼／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文上任後陸續公布黨內新人事，新媒體部主任則由Rapper、音樂製作人王安國擔任，但王安國過往創作的音樂歌詞等，遭外界抨擊不雅，國民黨則表示，會確保產出符合文傳會的戰略需要。民進黨立委吳思瑤今（7）日表示，自己並不熟悉王安國此人，也沒聽過他的任何作品。但希望國民黨新媒體的主管不要配合認知作戰，不要只是剪抖音造成社會對立。

綜合報導指出，王安國在Instagram、臉書分別有2千多、4千多追蹤，且曾當過保險業務員，其參與的饒舌團體「猿人AWT」，僅有5支公開MV，點閱最高的為歌曲有1.6萬次瀏覽；以他個人為名的歌曲瀏覽僅有1,142次。外界也多質疑王安國的音樂作品中有不雅低俗詞語，國民黨發言人牛煦庭則指出，相關內容是王安國加入之前的創作，國民黨會確保產出符合文傳會的戰略需要。

吳思瑤上午表示，Rapper當國民黨主管當然很新鮮，但自己對王安國並不熟悉，本身也沒聽過他的任何音樂作品。吳思瑤說，鄭麗文主掌的國民黨黨部人事一定要以主流民意為依歸，新媒體方面主管不要只是配合中國認知作戰，不要只會配合剪抖音攻擊台灣內部、造成社會對立。她尊重國民黨任何人事任用，但新媒體單位相當重要，不要只是剪抖音或不實影像造成社會對立。

