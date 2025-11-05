Rapper跨界從政 音樂製作人王安國接掌國民黨新媒體部主任

國民黨新任新媒體部主任王安國過往為Rapper。截自王安國臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨前主席朱立倫任內新媒體部，因仿南方四賤客創作「萊爾校長」CF聲名大噪，也讓新主席鄭麗文新媒體部主任人選備受關注。週一確定將由音樂製作人王安國出任，而非之前傳出的前基隆市議會議長宋瑋莉兒子林益諄。

而王安國昨天也與原「萊爾校長」團隊，在中央黨部完成交接。

黨務人士表示，原本黨中央確實規劃林益諄接任新媒體部主任，但週一新黨務團隊正式上工後，林表示之後要跟鄭麗文行程，幫忙拍影片，沒辦法在辦公室做剪輯影片、回臉書等工作，才推薦王安國接新媒體部主任。

廣告 廣告

至於王安國背景，黨務人士坦言並不清楚，目前只能確定是業界人士。而根據王的IG與臉書自我介紹，聲稱自己是Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人、音樂家等頭銜。

黨務人士表示，因為目前黨的兩位新任發言人都是民代，無法跟主席行程，目前林益諄就會以文傳會副主委擔任鄭麗文隨行與新聞聯絡人工作。

而新的新媒體部團隊晚間也在國民黨官方臉書首次發文，重申國民黨備戰不 求戰，理性守護台灣基本利駔，宣示不放棄武力保衛台灣的決心、軍備競賽並非和平之道與理性編列國防預算、嚴謹軍購監督3原則。

國民黨表示，台灣安全不在於「比武器多」或「以量取勝」，而在於「提升防衛能力、強化民眾韌性、結合和平對話」綜效；國民黨願意備戰、也希望和平；願建構能力、也相信對話；這不是退縮，而是一種成熟的國防觀。

國民黨指出，「守護不是為了挑起戰爭，而是為了盡可能避免戰爭」。

更多太報報導

提醒領導人「只求痛快」不足以成事 陳學聖：鄭麗文已做好轉型準備？

4年黨副主席生涯落幕 連勝文肯定朱立倫不分區立委提名杜絕金錢交易

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料