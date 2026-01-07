Razer 推出 AI 夥伴「Project AVA」！還能把Faker帶回家親自指導？

在每年的全球國際消費電子展會（CES）上，全球許多電腦、周邊配備相關廠商都會推出自己最新的產品，吸引全球科技愛好者與玩家們的目光。而在現在於美國拉斯維加斯舉辦的 CES2026 上，Razer 就帶來了自己的全新 AI 夥伴「Project AVA」，除了能協助使用者規劃每日行程之外，還能分析使用者在遊戲中的數據，增進遊戲表現。並且，「Project AVA」還特別把代言 Razer 的《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 做成虛擬形象，讓使用者能夠將他們帶回家，彷彿讓自己被電競傳奇親自指導。

(Credit:Razer)

廣告 廣告

Razer 在 CES2026 上公布的全新 AI 夥伴「Project AVA」本體配備了一個 5.5 吋的 3D 全像投影來呈現虛擬形象，並且根據官方介紹，「Project AVA」能夠替用戶規劃每日行程與工作諮詢，而且還能分析使用者的遊戲數據與相關表現，讓玩家的遊戲表現能夠更好，站出來 Carry 隊友並取得勝利。

而讓人眼睛為之一亮的是，除了虛擬形象 KIRA 與 ZANE 外，Razer 這次也將代言人 Faker 做成虛擬形象，放進了「Project AVA」之中，讓《英雄聯盟》玩家們真的能彷彿受到《英雄聯盟》史上最傳奇的選手指導一般，打得更好。

這個新產品發布之後也馬上掀起了熱議，國外知名實況主 Asmongold 也特別好奇，「能跟夥伴出去約會嗎？」，此外，Razer 官方也澄清，雖然「Project AVA」能夠提供即時的遊戲策略建議，但並不是一款腳本工具，因此絕對不是遊戲外掛，並且預計將於 2026 年下半年在美國推出，但台灣目前仍沒有確切的上市時間。