Razer跨足AI開發運算領域，推出Forge工作站與開源AIKit

Razer的發展目標顯然已經不再侷限於電競周邊，除了展示對未來遊戲體驗的想像，更正式宣佈進軍專業AI開發領域，揭曉名為「Razer Forge AI Dev Workstation」的高效能工作站與開源軟體平台「Razer AIKit」，試圖為AI研究人員與開發者提供強大的本地端運算解決方案。

鎖定本地端LLM開發：Forge工作站與AIKit平台

今年Razer最令人驚訝的佈局，莫過於針對AI開發者推出的硬體與軟體生態系。

新發表的Razer Forge AI Dev Workstation是一款專為處理高負載訓練、推論與模擬工作流程打造的本地運算平台。其硬體規格相當強悍，支援多張專業級顯卡與AI加速器，包括NVIDIA最新的RTX PRO 6000 Blackwell系列GPU。

為了應付龐大的數據吞吐，此工作站配置了8通道DDR5 RDIMM記憶體插槽，並且搭載雙10GbE網路埠，確保在模型訓練時能維持極低的I/O延遲。此外，機殼採用可擴充的機架式設計 (Rack-Ready)，讓企業能從單機開發輕鬆擴展至叢集運算。

與硬體搭配的則是開源軟體平台Razer AIKit。這套工具旨在簡化繁雜的AI開發流程，透過單一指令即可自動偵測GPU、配置叢集，並且進一步優化設定。

Razer強調，AIKit能讓開發者在本地端實現「雲端等級」的效能，不僅降低延遲，更能確保數據隱私與安全性，完全無需支付昂貴的雲端訂閱費用。

