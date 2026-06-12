Razer Seiren V3 Pro 雙介面麥克風讓專業錄音相容更多裝置，適合遊戲直播主與 Podcast 節目收音創作

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網路影片與實況直播的創作者越來越多，許多人在升級設備時最常遇到的困擾，就是明明買了昂貴的麥克風，錄出來的聲音卻總是有雜音，或是情緒激動大喊時聲音直接破音失真，有時甚至會買錯麥克風介面，真的很麻煩！雷蛇推出 Razer Seiren V3 Pro 旗艦級動圈式麥克風專為解決這些痛點而生，主打不需要繁瑣的調校就能輸出高品質的專業音訊，台灣建議售價為 8,390 元，目前已經正式開賣，不論是剛起步的實況新手還是資深影音創作者，都能透過這款麥克風輕鬆建構高品質的聲音工作空間！

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快速目錄

錄音室等級 32-Bit Float 技術防止爆音失真

內建專業音訊 DSP 晶片隨插即享廣播級音調

USB Type-C 與 XLR 雙介面適應多元工作流

全鋅合金機身與抗震結構注入錄音室設備魂

實體旋鈕與 Chroma 燈效精準掌控實況狀態

Razer Seiren V3 Pro 常見問答 FAQ Razer Seiren V3 Pro 麥克風的價格是多少？去哪裡可以買到？ 為什麼 Razer Seiren V3 Pro 的 32-bit float 數位錄音技術不容易爆音？ Razer Seiren V3 Pro 內建的 DSP 晶片有什麼功能？ 沒有專業混音器的實況新手可以使用 Razer Seiren V3 Pro 嗎？ 實況進行中要如何知道 Razer Seiren V3 Pro 的收音狀態？



錄音室等級 32-Bit Float 技術防止爆音失真

創作者在實況直播或錄製播客時，經常會因為大笑、驚呼等突如其來的宏亮聲音導致音訊破音，後製剪輯時往往需要花費大量時間調整。Razer Seiren V3 Pro 支援透過 Windows 系統的 Razer Synapse 軟體進行 32-bit float 高畫質錄音。這項技術過去主要應用在專業錄音室中，具備非常寬廣的動態範圍，能夠有效防止因為聲音過大產生的爆音與音訊失真。即便面對劇烈波動的音源，這款麥克風依然可以完整保留細膩的音訊細節，不僅帶來純淨的聲音質感，也大幅提升後製調整的彈性，縮短影片剪輯時間。

內建專業音訊 DSP 晶片隨插即享廣播級音調

為了讓使用者省去安裝額外外掛插件或繁瑣後製的麻煩，Razer Seiren V3 Pro 核心內建先進的音訊處理 DSP 晶片，直接在麥克風端對聲音進行即時運算，完全不會佔用電腦主機的效能。內部更配備頂級硬體優化功能，包含人工智慧智慧降噪、壓縮器、限幅器以及擴展器，不需要高深的調音技術，從麥克風直接輸出的聲音就帶有乾淨、溫暖且具磁性的專業廣播級音色。

USB Type-C 與 XLR 雙介面適應多元工作流

這款麥克風具備 USB Type-C 與 XLR 雙重連線配置，讓 Razer Seiren V3 Pro 可以靈活適應各種創作工作流。初學者可以直接透過 USB 進行隨插即用的簡約配置，而當專業技術升級、需要更進階的音訊控制時，則能無縫銜接至搭配混音器與音訊介面的專業級 XLR 機架設備。麥克風搭載 30 mm 心型指向動圈收音囊，具備 50 Hz 至 16 kHz 的寬廣頻率響應範圍，可以精確捕捉渾厚且溫暖的聲音深度，重現專業音訊獨有的環境存在感。

全鋅合金機身與抗震結構注入錄音室設備魂

在硬體外觀與耐用度方面，Razer Seiren V3 Pro 採用全鋅合金一體成型機身，並經過聲學最佳化調校，具備極佳的抗震能力。內建的避震結構與可拆卸式防噴罩，可以大幅減少因為不小心碰撞桌子或說話噴音帶來的雜訊，確保音訊純淨穩定。包裝隨附的減震可調式支架座，更能提供穩固且精準的擺放角度。

實體旋鈕與 Chroma 燈效精準掌控實況狀態

機身配置實體增益旋鈕，讓創作者動動手指就可以精準調控音量大小，更配備帶有 LED 指示燈的一鍵靜音觸控鈕，在實況中可以瞬間掌控音訊動態。環狀 Razer Chroma RGB 燈效則可以即時反饋音量增益、靜音以及爆音峰值狀態，並支援透過 Razer Synapse 軟體進行全自定義燈效設定，完美融入玩家的專屬直播美學。想要了解更多產品詳情，也可以造訪官方網站 rzr.to/seiren-v3-pro 查詢。

看完以上資訊，球球個人覺得 Razer Seiren V3 Pro 適合那些對於聲音質感有極高要求，但又不想花時間研究複雜調音軟體的遊戲實況主、Podcaster 或是影片創作者！雙介面設計讓使用者不用煩惱要購買哪一種介面，而且專業音卡以及手機等設備都可以使用，一路用到升級專業 XLR 混音器都不用換麥克風，直接省下一筆未來升級費用，內建 32-bit float 防爆音技術，對於玩恐怖遊戲容易尖叫、或是講話情緒起伏很大的創作者來說，簡直是後製救星啊！不知道你有什麼想法呢？歡迎在底下留言分享你的想法讓我知道唷….

Razer Seiren V3 Pro 常見問答 FAQ

Razer Seiren V3 Pro 麥克風的價格是多少？去哪裡可以買到？

Razer Seiren V3 Pro 在台灣的官方建議售價為 8,390 元，目前已經在台灣正式上市開賣，消費者可以透過雷蛇官方網站或授權的銷售通路進行選購！

為什麼 Razer Seiren V3 Pro 的 32-bit float 數位錄音技術不容易爆音？

Razer Seiren V3 Pro 支援的 32-bit float 技術擁有比傳統錄音更寬廣的動態範圍，能有效防止因為突如其來的宏亮聲音所產生的音訊失真，完整保留聲音細節並縮短後製剪輯時間！

Razer Seiren V3 Pro 內建的 DSP 晶片有什麼功能？

Razer Seiren V3 Pro 內建的專業音訊 DSP 晶片能直接在麥克風端對聲音進行即時運算，不佔用電腦效能，並提供人工智慧智慧降噪、壓縮器、限幅器與擴展器，直接輸出乾淨溫暖的廣播級音色！

沒有專業混音器的實況新手可以使用 Razer Seiren V3 Pro 嗎？

可以，Razer Seiren V3 Pro 具備 USB Type-C 與 XLR 雙介面連線能力，新手可以直接使用 USB 進行隨插即用的簡約配置，未來專業技術升級時再無縫銜接 XLR 專業設備！

實況進行中要如何知道 Razer Seiren V3 Pro 的收音狀態？

Razer Seiren V3 Pro 機身配備實體增益旋鈕與一鍵靜音觸控鈕，環狀的 Razer Chroma RGB 燈效還能即時透過燈光顏色反饋音量增益、靜音以及爆音峰值狀態，讓創作者精準掌控音訊！