Razer展示結合AI助理的耳機Project Motoko、AI夥伴Project AVA與全感官回饋電競椅Project Madison

此次CES 2026期間，Razer再次展現其對於未來遊戲體驗的想像，除了揭曉兩款充滿實驗性質的概念設計——結合AI穿戴應用的耳機「Project Motoko」、進化版全息投影夥伴「Project AVA」，以及強調全感官沉浸體驗的電競椅「Project Madison」，同时也宣佈推出導入CoolTouch散熱技術的新款Iskur V2 NewGen系列電競椅，藉此解決玩家長時間遊玩時的悶熱問題。

Project Motoko：模糊遊戲與日常AI助理界線的概念耳機

首先在概念產品部分，Razer帶來了名為「Project Motoko」的頭戴式裝置。名稱顯然是向經典動漫《攻殼機動隊》的主角草薙素子 (Motoko Kusanagi)致敬，也暗示了其與生化人、AI科技的連結。

Project Motoko並非單純的遊戲耳機，而是Razer試圖模糊遊戲周邊與日常AI穿戴裝置界線的嘗試。

這款裝置基於Qualcomm Snapdragon平台打造，耳機上配置了一對位於眼部水平的第一人稱視角攝影鏡頭，可支援即時物件與文字辨識功能。Razer強調，其搭載的廣角注意力機制 (wide field of attention)能捕捉超出人類正常周邊視覺的細節，配合麥克風陣列設計，能同時收錄近距離語音與遠處環境聲音，藉此即時蒐集使用者周遭資訊。

在軟體整合方面，Project Motoko被設計為一款可穿戴的AI助理，並且具備與多種聊天機器人模型相容的能力，包括Grok、OpenAI，或是Google的Gemini。

Razer行動遊戲機部門全球負責人Nick Bourne表示：「Project Motoko不僅是一個概念，更是對AI與穿戴式運算未來的願景」。不過，官方也明確表示目前Project Motoko僅作為技術展示，暫無量產市售計畫。

Project AVA：從電競教練進化為「全息AI桌面夥伴」

延續CES 2025提出的概念，Razer今年進一步將「Project AVA」從單純的電競AI教練，升級為全功能的「AI桌面數位伴侶」。

新一代的Project AVA，外型為一個5吋的動態全息投影裝置，能夠呈現具備自然動作、眼神追蹤與嘴型同步的3D虛擬角色。使用者可以選擇包括Razer原創角色Kira、Zane，甚至是電競傳奇人物作為化身，並且能自訂從大膽活潑到冷靜友善等不同個性。

功能面上，Project AVA搭載了進階學習引擎與「PC Vision」模式，透過高畫質攝影機與眼球追蹤，它能「看見」使用者的螢幕畫面。這意味著AVA不僅能像去年一樣提供即時遊戲策略建議，現在更能協助處理日常任務，例如行程安排、腦力激盪、數據分析，甚至提供穿搭建議與晚餐計畫。

Razer試圖將其打造為一個既能陪打遊戲、又能協助工作的全方位數位夥伴。

Project Madison：整合光影、音效與觸覺的多感官電競椅

另一款引人注目的概念設計，則是「Project Madison」電競椅。Razer試圖打破傳統電競椅僅提供支撐性的功能，將其轉化為一個完整的「多感官體驗站」。

Project Madison透過整合Razer Chroma幻彩燈條、支援5.1或7.1聲道的THX Spatial Audio空間音效技術，加上由Razer Sensa HD Haptics技術驅動的六組觸覺馬達致動器，讓玩家能透過椅背感受到遊戲中的物理震動回饋。

這項設計讓座椅上的光影、聲音與觸覺能隨螢幕畫面連動，帶來更深層的沉浸感。當然，這類極具未來感的全配備裝置造價不斐，目前同樣僅維持在概念階段，尚未有具體上市時程。

Iskur V2 NewGen：導入CoolTouch技術的實戰新品

相較於前述兩款概念產品，Razer針對現有主力產品線Iskur V2電競椅進行升級，推出新款Iskur V2 NewGen與Iskur V2 X NewGen。

新款座椅保留Iskur V2系列廣受好評的動態腰部支撐系統與高密度冷發泡坐墊，但在表面材質上做出了重大改良。Razer採用全新的Gen-2 EPU皮革，並且結合CoolTouch技術，這種材質具備高熱傳導率 (high thermal effusivity)，即便在長時間接觸下也能保持觸感涼爽，有效解決合成皮革容易積熱的問題。

目前Razer Iskur V2 NewGen系列已開放預購，建議售價為650美元，提供黑/綠、全黑、粉晶 (Quartz)與淺灰四種配色。而較為平價的Iskur V2 X NewGen建議售價則為350美元，提供黑/綠、全黑與粉晶三色可選。

