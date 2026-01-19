Razer x BLACKPINK聯名系列正式公布 源自DEADLINE世界巡迴讓粉絲大膽展現Play in Pink姿態

Razer正式公布與知名女團BLACKPINK跨界聯名推出Razer x BLACKPINK聯名系列生活潮流電競產品，結合BLACKPINK識別性的粉色調以及World Tour「DEADLINE」世界巡迴演唱會為發想，與Razer電競級產品相輔相成，無論是進行激烈的遊戲賽事、直播或日常使用，皆可讓粉絲展現「Play in Pink」的態度。

此外Razer x BLACKPINK聯名系列也將在2026年1月21日的香港BLACKPINK Word Tour「DEADLINE」快閃店全球首度亮相，將展示以巡迴為靈感的展示空間與專屬打卡區；Razer x BLACKPINK聯名系列預計於2026年第二季全球除加拿大及日本外市場上市，零售價還未正式公布。

全系列包括Razer Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition機械薄膜電競鍵盤，Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition有線電競滑鼠，Razer Gigantus V2 – Medium – BLACKPINK Edition電競滑鼠墊與Razer Enki X – BLACKPINK Edition電競椅，皆採用象徵BLACKPINK的經典黑粉雙色拼接，並施加BLACKPINK巡迴演唱會「DEADLINE」的標誌。

