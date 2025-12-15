「RDX海掃更」炸藥標案怎回事？ 軍備局長曝重點：採購原料共170噸「這樣做」

台南福麥裝修公司標得國防部5.9億元炸藥採購案，引發熱議，福麥14日透過律師事務所發出聲明。（曹婷婷攝）

軍備局長林文祥中將今天答覆立委陳永康質詢指出，「RDX海掃更」炸藥標案，採購的是原料，全都泡在水桶裡，是一桶一桶裝好運過來，到高雄港報關，交貨分成兩批，第一批要在第300天交運85噸，第二批是在365天，也是交85噸。

林文祥說，軍備局205廠拿到原料後，再予以精製，結晶顆料愈大愈貴，愈小愈便宜。

國防部採購「RDX海掃更」炸藥標案，遭揭露是由室內裝修為主要業務的「福麥」公司得標，引發外界高度議論。福麥公司14日委由律師打破沉默，強調相關投標過程合法、程序完備。

