「RDX海掃更」炸藥標案為何僅福麥投標？顧立雄給答案

立委沈伯洋今天質詢，「RDX海掃更」炸藥標案，為什麼只有1家公司投標？國防部長顧立雄表示，各國都會嚴格管制火藥，若要採購，需要有輸出許可，且投標前要拿到，這是一翻兩瞪眼的事，運到台灣還要經過專業驗收，才會付款，如果不過，鉅額保証金就收不回。

顧立雄說，為了採購「RDX海掃更」炸藥標案，國防部清查２０年的外購案，所有的招標資格，沒有任何改變。

得標的福麥公司昨強調，公司得標前已正式取得美國軍工大廠SAE公司為期10年台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。

